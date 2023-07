Vecinos de la colonia Pirámides del Sol de Zapopan e integrantes de diferentes colectivos y de observatorios ambientalistas se reunieron antes de anochecer en Periférico Sur para abrazar árboles y manifestarse, ya que no están de acuerdo con la tala de especies en la lateral de Periférico entre López Mateos y Mariano Otero, por las acciones de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública de ampliación de laterales con concreto, banquetas, cruceros seguros.

Al momento señalan que ya llevan cerca de más de 70 especies derribadas, y que eso provocaría daños al entorno en la zona, con menos sombras, daños ambientales y contaminación.

Diana Bernal de la asociación Red de Parques Metropolitanos explicó que ella considera que van cerca de 80% de los árboles que se tiene en el permiso de obra de derribar y que es algo incongruente que primero hagan un Peribús para incentivar el uso del transporte público y menos emisiones contaminantes.

“Se nos hace incongruente hacer más carriles a los lados cuando estamos invirtiendo en un transporte público en medio y que debería de estar amortiguado por árboles, no hay ningún sentido. Hasta el momento van un 80% de avance, el permiso es de 110 ejemplares, se están llevando, los sanos y los secos, la mayoría son árboles sanos de aproximadamente 30 años, no solamente están talando eucaliptos, también jacarandas, mangos, etcétera. No podemos ver bien los que talan, porqué los trituran rápidamente”, señaló.

Emmanuel Arriero, del observatorio sur y consejero estatal contra cambio climático, señaló que buscarán otras instancias legales, ante supuesta ausencia de diálogo y que ahora es lamentable que los niños no tengan ahora donde jugar por este rumbo.

“Venimos abrazar esta necesidad de los vecinos de la colonia Pirámides y en general de los habitantes de Periférico Sur, el Gobierno no contempla la protección del arbolado, contempla el derribó y la sustitución, nosotros tenemos bien en mente que se tiene que reforestar sin talar, no es necesaria la tala. Comunidades así que no tienen parques, que no tienen camellones y que los niños lo conocían como espacio para jugar, ahora estamos discutiendo si llegar a otras instancias jurídicas, todo dependerá de las instancias gubernamentales y su respuesta, vamos hacer un ejercicio legal”, acotó.

Natalia Osorio, vecina de la zona se mostró preocupada ya que están talando muchos rápidos, pudiendo darles su espacio y también hacer la lateral.

“Somos muchos vecinos ya y se están uniendo de El Mante y López Mateos Sur, ahora en Pirámides están tumbando árboles para realizar una lateral y nos preocupa el hecho de que no adecuen sus obras al respecto de los árboles que aquí se encuentran, una lateral, no es una vía rápida y no tiene que ser en línea recta, perfectamente podía respetar los más árboles que se pudieran y hacer una curva, no hay necesidad de arrasar con los árboles”, destacó.

El Gobierno de Zapopan emitió un boletín informativo en el que lanza su postura y explicó que la obra de la lateral a la altura de Pirámides del Sol es de competencia del Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP).

Y también explicaron: “Como parte del permiso forestal, la SIOP se compromete a reponer cada ejemplar con tres árboles de 2.7 metros de altura y 7 centímetros de diámetro, de especies principalmente endémicas o regionales”, dice el documento.

Y los residuos de los árboles serán usados como acolchado y composta para la misma reforestación en Periférico Sur, también se acordó que los derribos se realicen durante la noche para favorecer la circulación forestal.

