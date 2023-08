La Secretaría de Trabajo y Previsión Social, a través de su titular Marco Valerio Pérez Gollaz, entregó en las instalaciones del municipio de Zapopan un oficio dirigido al presidente Juan José Frangie Saade para pedir que se realice el procedimiento legal correspondiente y se cambie de nombre a la Avenida Niño Obrero, por considerar que vulnera los derechos humanos de las niñas y niños.

En la actual administración estatal se trabaja para generar políticas públicas y cumplir con los tratados internacionales, la Constitución y la Ley Federal del Trabajo, que están en contra del trabajo infantil.

Pérez Gollaz detalla que: "la Avenida Niño Obrero ha perdido su significado, el nombre surge por la heroica labor, en su momento, del padre jesuita Roberto Cuellar, que en favor de la educación de los niños y adolescentes huérfanos determinó el nombre en su momento. En el año 1934 llegó a la ciudad de Guadalajara y fundó precisamente la ciudad de los niños, sin embargo, obviamente esa circunstancia ya perdió su vigencia, pero además en representación del trabajo infantil como nombre de Avenida es inconstitucional y viola las leyes y tratados internacionales".

La propuesta se sustenta en los tratados internacionales, incluyendo el T-MEC, firmados por el gobierno de México, lo señalado en los artículos 4 y 123 de la Constitución Mexicana y la propia Ley Federal del Trabajo en su artículo 173 que prohibe el trabajo infantil en nuestro país.

La Doctora Thaís Loera Ochoa, Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal para la Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) indicó que: "el niño trabajador no puede existir, porque es algo que va en contra de la ley, va en contra del reconocimiento y la protección de sus derechos humanos y aunque hace muchos años, con mucha bondad, el padre Cuellar estableció "el Niño Obrero" porque en su momento apoyó a causas sociales, nosotros tenemos que entender que algo que es tan común, debemos de cambiar ese paradigma para que nuestra sociedad no acepte prácticas y usos que son incorrectos. Tenemos que empezar a llamar las cosas por su nombre real, por el nombre apropiado, de tal forma que no podemos hablar de niños obreros, tenemos que hablar de niños educándose, de niñas y niños felices, de niñas y niños con amor".

Por su parte, Raúl Uranga Lamadrid, Presidente de la Cámara de Comercio de Guadalajara respaldó la iniciativa: "creemos que este nuevo nombre debe tener otro significado, uno que nos llene de orgullo a quienes transitamos por aquí y que tenga más relevancia en nuestro contexto, en este sentido me gustaría mencionar que sí podemos vincular este nuevo nombre con el legado que dejó el padre Cuellar de una manera positiva y en pro de todas estas acciones que se ven reflejadas en programas, como bien lo comentaban la doctora y el secretario, pero también en símbolos".

Marco Valerio Pérez Gollaz, presenta tres propuestas de cambio de nombre: Avenida de la Concordia: fortalecimiento del tejido social. Avenida del Emprendedor: reconocimiento a quienes de una idea generan un proyecto que produce empleo y bienestar social. Avenida de los Niños: Zapopan se ha distinguido por la protección a la infancia.

Para saber:

El trabajo a una edad temprana es una amenaza real para la salud física y mental de las niñas, niños y adolescentes. Es de señalar que de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en Jalisco, al segundo trimestre del 2023 se reportaron un total de 8 millones 651 mil 233 personas en la entidad, de las cuales el 22.43% (Un millón 940 mil 558) son niños de 0 a 14 años de edad. Siendo los niños de entre 5 a 9 años el sector más numeroso con el 36.67% (711mil 634).

