Las panaderías de barrio, uno de los negocios más tradicionales de Guadalajara y de todo el país, está cerca de la “extinción”, según comentaron los vendedores y dueños de estos locales, pues las personas han dejado de comprar en estos lugares para adquirir el pan en cadenas de supermercados o en alguna tienda que tiene mayor variedad.

“A ti a lo mejor ya no te tocó, pero antes era una costumbre muy arraigada en la gente salir a caminar en las tardes e ir a comprar el pan. Salías con tu mamá, con tu abuela y lo llevabas para la cena. No por nada le decías a la que te gustaba: ‘¿a qué hora sales por el pan’? […] Pero eso ya se acabó, se nos queda el pan porque la gente ya casi no compra; ahora prefieren ir a comprar al Bodega o al Walmart o en esas panaderías especiales y si no vendemos pues se hace feo, Pero ahora sí que como los animales, ¿no?, estamos en peligro de extinción”, comentó, detrás del mostrador de su panadería en la colonia Lomas de Zapopan, Luis Saldívar.

Te recomendamos: Avanzan obras de Mi Macro Periférico en Tonalá

Misma situación es la que atraviesa Jesús Márquez, dueño de una panadería en la colonia Jardines del Valle, en Zapopan, una de las zonas que más ha crecido en los últimos años debido a desarrollos inmobiliarios en la zona, así como plazas y centros comerciales.

“Pues ahí tienes Real Center, el Sam’s, y los edificios de departamentos que construyeron hace poquito y que están carísimos, entonces mucha con dinero se ha venido para acá […] La gente tiene cerca el Sam’s, y ya llegando al Tec está el Walmart, o más cerca el Bodega, entonces ya no quieren comprar aquí o ya ni siquiera tienen esa costumbre de salir a comprar pan”, agregó.

Situación que corroboró Alondra Núñez, vecina de la misma colonia, quien prefiere comprar las cajas de pan en Sam’s o en Costco pues, aseguró, “dan más confianza”.

“No sé si sean de mejor calidad, pero al menos a mí me dan más confianza. Yo compró las cajas de plástico de donas, conchitas y mantecadas o muffins. Están muy buenos y hasta ahora no me han salido malos, creo yo que son de buena calidad […] En casa de mi mamá pues a veces todavía compra pan así de panaderías, pero pues yo ya no. Estoy en el Sam’s o e Costco haciendo la despensa y aprovecho para llevarme las cajas de pan que te digo”.

La joven señaló que las conchitas de chocolate de estas tiendas de supermercado son las que más le gustan a ella y a sus amigas con las que comparte departamento.

Lee también: Estos camiones modificarán sus recorridos el domingo en GDL

En tanto, María José López, nutrióloga, mencionó que, si bien todo el pan dulce es dañino para la salud debido al alto contenido de azúcares y grasas, los productos de las panaderías de barrio podrían ser más riesgosos debido a que pasan mucho tiempo a la intemperie y no se sabe con qué ingredientes están hechos.

“Pues como todo, ¿no? Si consumes en exceso hace daño, y sobre todo el pan dulce que engorda por su alto contenido calórico. Pero pues ya es tradición en nuestras casas aquí en México tener que la concha, o la dona, o el cuernito. Obviamente no voy a recomendar a la gente que coma pan, pero en esto que me dices pues sí sería más recomendable comprar de los supermercados. Al menos ya sabes qué ingredientes tiene y qué cantidades, con sus calorías. En las panaderías de las colonias, lamentablemente, pues el pan está afuera muchas horas, se la paran las moscas a veces, y no sabes en realidad con qué hacen el pan. Ese es el riesgo, desgraciadamente”, sentenció.

NA