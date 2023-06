La noche de este viernes en el Parque de Las Niñas y Los Niños develaron la escultura en honor a docentes llamada “La Maestra”, realizada por el artista Sergio Malo, el presidente municipal de Zapopan Juan José Frangie Saade y el alcalde de Guadalajara Pablo Lemus destacaron la obra y también reconocieron a 150 docentes de la Zona Metropolitana de Guadalajara y del interior del Estado de Jalisco.

Frangie Saade reconoció la labor de los docentes como los motores que impulsan a nuestra sociedad.

“Los héroes después de la pandemia por Covid-19, son las y los maestros como van a sacar adelante a esas niñas y niños después de dos años de tenerlos de manera remota, otros no tener ni donde conectarse, como los regularizaremos y quienes serán esos héroes, pues las maestras y maestros, quienes no solo tuvieron que lidiar con los problemas de aprendizaje, también tuvieron que escuchar los problemas de salud mental con los que regresaron sus alumnos. Un Gobierno que no le apuesta a la educación está destinado al fracaso”, dijo.

Pablo Lemus presidente de Guadalajara destacó el impulso que le ha dado Frangie al Parque de las Niñas y los Niños con obras y esculturas, siempre pensando en la educación y espacios públicos.

“Todo este lugar donde nos reunimos hoy el Parque de las Niñas y los Niños era un muladar, lleno de almacenes de depósitos, automóviles descompuestos, de talleres y oficinas abandonadas, en aquel entonces invite al que era jefe de gabinete, y le dije a Frangie le dije que reubiquemos todo esto que está acumulado y hacemos un nuevo parque de la ciudad, es el que más visitas tiene por metro cuadrado, y Frangie le ha dado seguimiento esta ágora no la conocía quedó increíble, el mejor legado que podemos dejar como gobernantes es la educación y espacio público. Me da gusto poder felicitar a los maestros de todo el estado de Jalisco y que han dado su vida por la educación”.

Sergio Malo el artista plástico que realizó la escultura “La Maestra”, explicó el significado de su obra de arte.

“Cualquier obra de esta envergadura necesita un momento de inspiración y es un homenaje a todas las maestras y maestros que nos ayudaron y guiaron en estos difíciles momentos de la pandemia y subsecuente, la anécdota de la escultura salió de la inquietud de honrarlos, la idea inició en que los maestros nos dan a través de sus conocimientos, a través de los libros, originalmente teníamos pensado hacer un libro y luego desarrollamos la idea de unas estelas de la misma manera en que las civilizaciones antiguas de México compartían su información y ahora las van a observan que develen, estarán la maestra, los alumnos, recibiendo la información en unas estelas y hay 40 símbolos que vienen en la parte de arriba de las estelas, el propósito es que los maestros y alumnos tengan actividad interactiva, puedan identificar algunos de los símbolos que tienen ahí es una pequeña participación, espero que les guste”, sentenció.