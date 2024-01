El Congreso de Jalisco autorizó al Ayuntamiento de Zapopan una concesión que trasciende la presente administración para mejorar el servicio de alumbrado público en el municipio.

El alcalde Juan José Frangie celebró el aval del Congreso para constituir un fideicomiso que garantiza la mejoría de la iluminación en las calles de Zapopan. “Se necesitaba concesionar esto porque, no sólo es poner lámparas, es cambiar todos los circuitos. No le cuesta al Ayuntamiento, más allá de lo que ya se paga por luz eléctrica. Esto no es una deuda”, detalló Frangie.

El municipio paga entre 21 millones y 23 millones de pesos mensuales a la Comisión Federal de Electricidad por este servicio. Y se estima que bajará a 19.5 millones que se pagarían a la empresa concesionaria. “La compañía cambia los circuitos a tecnología led, lo que baja el consumo y ese ahorro es la ganancia para ellos”.

Juan Gerardo Reyes Urrutia, director de Mejora Regulatoria del Ayuntamiento, añadió que lo que se aprobó fue un contrato de largo plazo que tendrá muchos beneficios en el servicio y en la parte financiera. “Como esta concesión trascendía la administración actual, entonces se tiene que pedir permiso al Congreso de acuerdo con la Constitución de Jalisco y, por otro lado, también se tenía que pedir porque, si bien no es un endeudamiento, sí es una obligación de largo plazo”.

Admitió que muchas de las veces las luminarias están apagadas porque hay mucho vandalismo en colonias como San Juan de Ocotán, El Colli y laterales de Periférico, entre otros puntos de la ciudad. Pero todo mejorará tras consolidar el contrato.

Numeralia

72 mil luminarias tienen actualmente Zapopan

20 a 25 por ciento de las luminarias registran apagones

19.5 millones de pesos erogará mensualmente el Ayuntamiento

21 millones de pesos como mínimo es lo que paga actualmente