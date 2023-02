En el marco del Día Mundial de las Lenguas Maternas que se celebra el 21 de febrero, el Gobierno de Zapopan realiza la séptima edición del Festival de las Lenguas Maternas en la Plaza de las Américas, un espacio que busca reconocer y promover el potencial de las lenguas de las comunidades indígenas que habitan en el Municipio.

El Festival de las Lenguas Maternas en Zapopan se instalará del 21 al 25 de febrero, de 10:00 a 21:00 horas, en la Plaza de las Américas. En él participan más de 60 expositores con gastronomía, artesanías, música, entre otras actividades.

El presidente municipal Juan José Frangie Saade aseguró que las y los integrantes de los pueblos originarios lo único que piden son oportunidades y respeto a sus raíces, por lo que agrega, es indispensable mantener sus lenguas vivas.

“En Zapopan no va a suceder eso, una lengua no va a desaparecer. Haremos todo lo posible por seguir guardando estas tradiciones tan bonitas, esta cultura, sobre todo en Zapopan que tenemos tantos pueblos originarios. Somos el primer municipio que tiene una Dirección de Derechos Humanos y Grupos Prioritarios y no le vamos a aflojar”, destacó el Alcalde en un comunicado.

En este sentido, la directora de Derechos Humanos y Grupos Prioritarios de Zapopan, Daniela Bocanegra Toledo, puntualizó que hay más hablantes en el mundo de lengua náhuatl que finlandés, por lo que invita a la reflexión sobre el racismo que lleva a pensar que unas lenguas son más importantes que otras.

“Hablar una lengua materna es un derecho humano. Las lenguas maternas son el refuerzo vivo que adoptamos al nacer, son las formas de vivir, de sentir y estar en el mundo. Cuando muere una lengua mueren con ella las distintas cosmovisiones de la vida, muere el patrimonio y su cultura”.

María Gómez Rueda, coordinadora general de Construcción de Comunidad, aseguró que Zapopan se encuentra en resistencia junto con las y los pueblos originarios para incentivar la educación multilingüística.

“Yásnaya dijo ‘las lenguas no mueren, a las lenguas las mata el Estado’, a las lenguas las mata la falta de empatía de quienes tenemos la obligación de hacer que nuestras raíces nunca se mueran. Alrededor del mundo hay más de 6 mil lenguas y el 45% de ellas está en riesgo de desaparecer. Está en riesgo de desaparecer nuestra historia, nuestras raíces, nuestra cultura”, expresó

Asimismo, la representante de los Pueblos Originarios de Zapopan, Florita Robles González, expresó en su lengua materna que este día debe ser recordado también en el resto del año.

“Nuestra lengua es la fuerza y la sabiduría de nuestro pueblo como también es nuestro derecho hacer uso de ella. No permitamos que el racismo y la discriminación nos niegue nuestro derecho, sigamos hablando y transmitiendo nuestra lengua para mantener viva la riqueza de nuestros pueblos”, agregó.

De acuerdo con el Censo Nacional 2020, Zapopan ocupa el segundo lugar en el Estado con mayor cantidad de pobladores indígenas con 14 mil 413 habitantes que hablan una lengua indígena, representando en 21.52% del total del sector del estado.

La Dirección de Derechos Humanos, en conjunto con el Hospital General de Zapopan, están trabajando en un seguro médico para la atención de personas de pueblos originarios que vivan en Zapopan, en el que podrán tener atención médica correspondiente al primer y segundo nivel en el Hospital General y Cruz Verde sin costo.

La Dirección de Promoción Económica ha realizado la labor de desarrollar apoyos económicos a fondo perdido a personas de los pueblos originarios y desde su lanzamiento a la fecha se han entregado 338 apoyos sumando más de 1 millón y medio de pesos.