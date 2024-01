Luego de que ayer miércoles el Gobernador de Jalisco diera a conocer que mañana viernes la Fiscalía de Jalisco sostendrá una reunión con las personas afectadas por el presunto fraude cometido por Yox Holding, las denuncias crecieron.

Mientras el pasado lunes el número de querellas ascendía a 131, con un total de 142 víctimas, para este jueves la cifra ascendió a 204, con un total de 222 personas quienes se asumen como afectadas directas de dicha empresa, que el pasado mes de diciembre dejó de pagar rendimientos por las inversiones recibidas.

Hasta hoy el monto de las afectaciones alcanza los 163 millones 113 mil 132 pesos, contemplando solo a aquellas personas quienes han presentado su denuncia ante la Fiscalía Estatal, y sin considerar que hay víctimas en otros estados de la República, como Ciudad de México, Aguascalientes, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Monterrey, Puebla, Querétaro, Sinaloa, Oaxaca y Zacatecas.

De acuerdo con estimaciones de las mismas víctimas, las afectaciones podrían alcanzar a al menos 50 mil personas inversionistas quienes confiaron sus bienes a la empresa de Carlos Lazo, señalado como el principal responsable del presunto fraude, así como los cientos de supuestos “asesores” quienes atraían a las víctimas para obtener un porcentaje de los recursos invertidos, tal como funcionan los sistemas ponzi.

En el caso de Jalisco hay quienes todavía no se han animado a denunciar, teniendo la esperanza de que Yox Holding les deposite sus pagos, pues según señalan, “la empresa emitiría un comunicado entre el miércoles y viernes para darles información sobre la situación de la misma”, pero esto no ha ocurrido, y no es la primera vez que se emite esta información sin algún resultado.

Sin embargo, las reuniones con las autoridades de investigación se llevarán a cabo mañana viernes en dos horarios: a las 12:00 y las 14:00 horas, sin embargo, sólo se recibirá a quienes ya hayan presentado su querella y cuenten con su folio de denuncia. A estas víctimas ya se les contactó para que acudan a la cita en el lugar que previamente se les indicó.

MF