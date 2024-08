"Voluntad política y 72 mil MDP", solución para las inundaciones y socavones en Guadalajara

La inversión que requiere la Zona Metropolitana de Guadalajara para poner fin a los problemas de inundaciones y socavones es de 72 mil millones de pesos durante los próximos nueve años, afirmó el presidente del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco, Luis Barboza Niño.

En entrevista para el programa Sótanos del Joder, el ingeniero calculó una inversión inicial de ocho mil millones de pesos y mantener ese presupuesto durante “un sexenio completo y la mitad de otro”.

“Ocho mil millones sólo para empezar; con eso no vas a sustituir el 100% de las redes”.

Barboza Niño advirtió que una inversión de esa magnitud serviría para cambiar las redes hidrosanitarias y construir un sistema de drenaje profundo. El obstáculo es que la obra duraría más de un sexenio y, en consecuencia, el gobernante en turno no podrá inaugurarlo o presumirlo en su administración.

“El problema es que todo lo hacemos de 3 o 6 años; es decir, que se vea y que además dé votos. Para resolverlo tenemos que pensar en la Guadalajara del 2050”.

El representante de los ingenieros apuntó que, para que se tenga un presupuesto etiquetado de esta magnitud, debe haber acuerdo entre los poderes Ejecutivo y el Legislativo.

Lee también: Este es el avance de la obra por el socavón en López Mateos

“Quien aprueba los presupuestos es el Congreso del Estado. Lo cierto es que el Gobierno propone, pero quien aprueba y tiene la facultad de redistribuir la propuesta es el Congreso”.

Agregó que si esto no ha sucedido es porque no ha habido voluntad de ambas partes. “No ha sido una prioridad. Si el Gobierno no lo pone en su presupuesto, se va al Congreso y no le mueven nada; entonces, es una responsabilidad compartida”.

Respecto al trabajo que ha desempeñado el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) durante este sexenio, el especialista reprobó los trabajos que ha hecho en este periodo y lo calificó con un 5.

“Se le tiene que evaluar por sus resultados, y si los resultados no son buenos…”.

MB

Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp