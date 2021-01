Viven viacrucis para encontrar tanque de oxígeno medicinal

Las personas enfermas o con pacientes de COVID-19 padecen un verdadero calvario para encontrar en renta o venta tanques de oxígeno medicinal disponible con los distribuidores.

Algunos no cuentan con tanque y una vez que lo tiene el problema es conseguir la recarga, otras personas buscan concentrador de oxígeno pero tampoco hay en las tiendas.

Tal es el caso de María Guadalupe Orozco Heredia que desde ayer no encontraba el tanque de oxígeno en renta para su padre.

“Yo llamé fácil a 25 teléfonos y me decían que no tenían que lo único que había era en venta que los tanques en renta estaban agotados y al final una persona me dijo que no iba a encontrar en renta nada y los que estaban en venta estaban desde los 7 mil 500 pesos hasta los 9 mil pesos o los concentradores más caros”, detalló María Guadalupe Orozco.

Finalmente encontró prestado un tanque de oxígeno de 682 litros por el que le cobraron 150 pesos por la recarga.

“Es muy difícil, muy complicado, no hay renta ni venta de tanques apenas conseguí el tanque después de ocho días fui como a diez tiendas me dejaban en lista de espera y nunca me llamaban”, agregó José Esparza

En redes sociales las personas también manifestaron su calvario que vivieron para encontrar tanques de oxígeno medicinal.

“Nosotros desde hace dos semanas tuvimos necesidad de buscar para mi esposo (por COVID19), llamé a todos los números de Guadalajara y no encontré, ni siquiera para comprar. Tardamos 12 horas en conseguir al menos uno pequeño que nos ayudara”, escribió Azucena Flores.

“Esta terrible nosotros necesitábamos para mi abuelita y en un lugar nos vendían a 80 mil un tanque y en otro en renta de 15,000 con depósito de 45 mil son unos abusivos”, dijo Magally Farah Arenas Sevilla.

“A principios de diciembre requerimos uno para mi papá, 2 de diciembre para ser exactos, y fue un viacrucis poder conseguirlo, ahora vecinos, amigos y conocidos han requerido y la verdad que cada día es más y más complicado poder conseguir uno, donde lo renté ahora cobran el doble para rentar uno y como 100 pesos más en cada recarga”, escribió Nancy L Murillo.

LS