Violencia política hacia las mujeres frena igualdad de género en elecciones: MC

Esta tarde Movimiento Ciudadano (MC) Jalisco llevó a cabo el Foro: Proceso Electoral 2024. Una mirada a la violencia política en razón de género, en el cual se identificó que en Jalisco la violencia política hacia las mujeres limita su participación en condiciones de igualdad en los comicios electorales, además de que “pretende mantener a las mujeres fuera de los espacios de poder”, según comentaron las personas entrevistas en este estudio.

En total se levantaron 69 encuestas, de las cuales 91.3 por ciento eran mujeres y 8.7 hombres; y se realizó durante el proceso electoral 2023-2024 en el estado. El objetivo de este estudio era analizar las condiciones de violencia de género, homofobia, lesbofobia, transfobia y discriminación contra candidatos de Movimiento Ciudadano durante las pasadas elecciones.

“Hemos sido receptoras de violencias en razón de género porque el sistema político, no solamente en nuestro país, en todo el mundo había sido primordialmente ocupado por hombres . Las reglas las hacían los hombres, hombres de mediana edad, educados, no indígenas, no afeminados, es decir, heteropatriarcal. Un sistema político que hemos venido rompiendo los techos, limpiando pisos pegajosos, los techos de cristal, estos muros de concreto; pero aun así, con todos estos esfuerzos que se han hecho en materia legislativa, dentro de las leyes de los partidos políticos, del Instituto Nacional Electoral, aun así persisten ciertas violencias” , comentó Mirza Flores, coordinadora estatal de MC.

El estudio señala que los hombres aún son renuentes a evitar el análisis sobre la violencia de género en el ámbito político, así como el involucramiento de los varones en temas de género todavía es limitado, lo que ocasiona que las prácticas de violencia sean invisibilizadas incluso por las mujeres. Por otro lado, la juventud es un aspecto importante que considera el electorado, pues la corta edad está asociada con la falta de experiencia y conocimiento.

En tanto, la comunidad LGBTQ enfrenta discriminación y violencia en el ámbito político, ya sea en espacios públicos o privados. La falta de políticas inclusivas hace que muchas personas de esta comunidad opten por no participar activamente en la política, detalló el estudio. En Jalisco tampoco se cuenta con una presentación sustantiva de los pueblos indígenas en el ámbito público, así como a personas con discapacidad.

Por su parte, el 30 por ciento de las mujeres entrevistadas reconocieron que fueron víctimas de insultos de naturaleza sexual, mientras que el 53.6 por ciento dijo haber sufrido violencia política por razón de género durante la campaña electoral pasada. Los actos de violencia en contra de mujeres comprenden amenazas, intimidación y discursos hostiles.

“Nuestra responsabilidad es llevar a cabo un diagnóstico, un análisis y entonces sí, de forma seria, empezar a hacer compromisos entre nosotras y nosotros para ver cuáles pueden ser las formas de erradicar las malas prácticas de la violencia , la más sutil, la invisible, la que no parece violencia; la que las mujeres asumimos porque creemos que ese es el precio que tenemos que pagar por estar ocupando espacios que eran tradicionalmente de hombres”, añadió la coordinadora estatal del partido naranja.

