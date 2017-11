Vicente Fernández Jr. busca candidatura independiente para gobernador

El cantante mexicano Vicente Fernández Jr. acudió esta tarde al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), para registrarse como aspirante a candidato independiente por la gubernatura del estado de Jalisco, en los comicios del 2018.

Acompañado por un grupo de personas, el hijo del cantante de música regional mexicana, Vicente Fernández, señaló que su motivación es trabajar por su estado y su país.

“Tengo todas las ganas de trabajar por toda la gente de aquí de Jalisco… como ciudadano, soy una persona honesta que me he ganado el respeto del público, de mis amigos y la gente que me conoce”.