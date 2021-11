Esta mañana el Gobierno de Jalisco en la Revista Mecánica recibió 639 nuevas unidades de transporte público de distintas rutas, incluyendo también las de Mi Macro Periférico (Peribús), las cuales verificarán que cumplan con todos requisitos de sustentabilidad y accesibilidad universal.

La presentación de las unidades se llevó a cabo en el Estadio Akgron. ESPECIAL / Gobierno de Jalisco

En el evento que se llevó a cabo en el Estadio Akron estuvieron presentes, Diego Monraz Villaseñor, titular de la Secretaría de Transporte; Mario Ramón Silva, director general del Instituto de Planeación y Gestión del Desarrollo del Área Metropolitana de Guadalajara (Imeplan); Juan José Frangie, alcalde de Zapopan; Pablo Lemus, presidente de Guadalajara y el gobernador de Jalisco.

Monraz Villaseñor destacó que con la renovación que se presentó a principio de año y esta última, en total ya son 975 unidades nuevas en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), además resaltó que los camiones del Peribús se podrán pagar con tarjeta bancaria.

“El día de hoy estamos dando cumplimiento a una segunda entrega, ya que como recordaremos a principios de año en este mismo lugar se hizo la Revista Mecánica y entrega de 336 unidades conformadas por diferentes marcas en dónde recuperamos la Rectoría del Estado, pero al mismo tiempo liberamos la decisión del transportista para escoger la marca de su preferencia, más técnicas, aquí vemos marcas europeas, nacionales e internacionales, de todo el mundo”, comentó.

Por su parte, el director de Imeplan destacó que con la renovación total se disminuirán en toda la ZMG las emisiones contaminantes a la atmosfera.

“Una de las metas es que en el año 2030, el cien por ciento de las unidades de transporte público de la Metrópoli tiene que estar renovadas con electromovilidad, con sistemas Euro 4, 5 o con gas natural, el día de hoy con este anuncio (...) tendremos menos de 230 mil toneladas anuales de estos gases que calientan al planeta, es una acción muy importante porque al 2030, habremos alcanzado dos millones 300 mil toneladas menos”, acotó.

Por su parte el gobernador de la Entidad, destacó que ya no es una queja el que les roben el cambio, esto ante el reciente reclamo por parte de Javier Armenta, líder de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU) de la Universidad de Guadalajara (UdeG).

“Se acaba también la historia de los problemas de cambio, que decían que había conductores que se quedaban con 50 centavos de la tarifa, ya no hay pretexto para eso, que le sigan protestando y haciendo drama con ese tema, lo que no entienden es que ya hay una tarjeta que les va a permitir a todo mundo tener acceso al transporte, sin que le roben el cambio de nada, solamente es cuestión de ir cambiando nuestros hábitos de usar la tecnología, para tener mejores servicios públicos, no necesitas pagar con efectivo, ya tenemos un sistema de recarga”, señaló el ejecutivo Estatal.

ESPECIAL / Gobierno de Jalisco

GC