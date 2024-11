Un accidente ocurrido el martes en el cruce de 18 de Marzo y El Mirador, en la Colonia San Pedrito, Tlaquepaque, evidenció nuevamente la operación irregular de los mototaxis en Jalisco. Un menor de 15 años conducía uno de estos vehículos y resultó lesionado tras impactar contra un camión. Otras dos personas que viajaban en la unidad también sufrieron heridas, mientras que el mototaxi quedó destrozado.

Este hecho expone el incumplimiento de la Norma Técnica para la operación del Transporte Comunitario, que prohíbe a menores de edad conducir motocarros. Pese a que en enero de este año inició el proceso de regularización para este tipo de vehículos, la mayoría sigue operando sin registro oficial ni permisos, dejando a los usuarios y a las comunidades en riesgo.

La Secretaría de Transporte del Estado (Setran) confirmó que, hasta junio de este año, no se había emitido ningún registro de regularización ni permiso adicional fuera de los cuatro polígonos donde comenzó el programa piloto de transición de mototaxis a vehículos de cuatro ruedas. Estos polígonos incluyen Solares, Río Blanco y Valle Imperial, en Zapopan, así como Los Fresnos, en Tlajomulco.

De las 66 zonas identificadas para regularización en Jalisco, sólo estas cuatro han iniciado el proceso, y el resto de las unidades continúa operando de manera irregular. Según la Setran, se estima que actualmente hay dos mil 560 unidades en operación: mil 505 en Tlajomulco, 764 en Zapopan, 174 en Tonalá y 117 en Tlaquepaque. Ninguna fuera de los polígonos mencionados cuenta con autorización para prestar el servicio.

El programa de regularización exige que las empresas propietarias de los mototaxis realicen un registro estatal, seguido de un censo de las unidades y conductores. Además, deben reportar mensualmente la cantidad de vehículos y operadores activos. Sin embargo, hasta ahora, no hay evidencia de avances significativos fuera de los cuatro polígonos mencionados.

En un evento oficial realizado en la Colonia Solares, Diego Monraz, secretario de Transporte, reconoció que los mototaxis han generado un “desorden urbano” que pone en riesgo tanto la seguridad vial como la pública. Por ello, se dio inicio a la incorporación de vehículos más seguros, como los modelos Qute y YUPI, que cumplen con estándares mínimos de seguridad.

A pesar de estos esfuerzos, el proceso de regularización avanza lentamente y con poca participación de los interesados. La Setran atribuyó parte de este rezago a los tiempos electorales, señalando que suelen retrasar gestiones relacionadas con proyectos comunitarios. Sin embargo, la falta de solicitudes para iniciar nuevos procesos de regularización revela un bajo interés del sector por cumplir con las normativas establecidas.

El incumplimiento de la regulación y la operación de mototaxis fuera de los polígonos autorizados no sólo refleja la evasión de la ley, sino que también pone en evidencia los riesgos que enfrentan tanto los usuarios como los conductores. El accidente del martes es un recordatorio de la urgencia de regularizar este servicio para garantizar la seguridad y la legalidad en su operación.

“Sí estamos dispuestos a regularizarnos”: mototaxis

Pese a que ya hay cuatro polígonos en la Zona Metropolitana de Guadalajara en los que el servicio de mototaxi está regularizado (Solares, Valle Imperial y Río Blanco en Zapopan, y la zona Fresnos en Tlajomulco), aún se ofrece el servicio de transporte irregular en el mismo municipio por las avenidas de Adolf Horn, Concepción y la calle de Javier Mina.

“Aquí nadie está regularizado. El Gobierno no nos ha dado facilidades para regularizarnos, pero de nuestra parte siempre ha habido responsabilidad. Nos piden un vehículo de cuatro puertas o cuatro llantas, pero no son papitas para comprar uno, ¿cómo quieren que tengamos uno si apenas tenemos estos? Si nos ayudan estamos dispuestos a regularizarnos”, dijo David Victoria, dueño de cuatro mototaxis que operan por la calle de Javier Mina.

Aseguró que han entablado negociaciones con el Gobierno estatal, pero se pausaron alrededor de tres meses atrás y no se han retomado. La administración entrante del gobernador electo Pablo Lemus no se ha acercado con los choferes de estas unidades para retomar las pláticas de regularización. “Hace 12 años estamos así. Hubo acercamientos, pero nada y nosotros pues tampoco ya hicimos nada”, señaló.

El 9 de noviembre de 2023 se presentó la nueva norma para que los mototaxis irregulares transiten a un nuevo modelo de servicio. Apenas el 26 de enero de este año arrancó el proceso de regularización en los polígonos de Zapopan y Tlajomulco. Se espera que en un año y medio aproximadamente este medio de transporte desaparezca en su totalidad y su lugar lo ocupen vehículos ligeros con dos ejes, cuatro llantas y espacio para tres pasajeros, además del conductor.

“Cada quien maneja su moto y estamos aquí de 8 de la mañana a 7, 8 de la noche más o menos. Sólo estamos por estas calles y por la Villa Fontana (Aqua). No podemos entrar a vialidades principales. Si te soy honesto, no sé en qué nos beneficia regularizarnos”, comentó Kevin Álvarez, conductor de un mototaxi de David.

“Los mototaxis de Chulavista son muy unidos, pero muy violentos y agresivos. Mira, a mí me pegaron, me estrellaron el vidrio de atrás y me rompieron el espejo lateral; y sólo porque según me le metí a uno”, dijo José Luis Covarrubias, quien, aseguró, fue golpeado entre ocho conductores de mototaxis. Comentó que no presentará una denuncia, pues ya no quiere más problemas con ellos, sólo quiere que le paguen sus daños.

No es la primera vez que los conductores de estas unidades recurren a tácticas de intimidación, señaló José Luis. “El otro día vi cómo entre 10 de esos mototaxis rodeaban a un carro para que no se fuera. También estaban golpeando al señor del carro y nadie hacía nada. Aquí ellos hacen lo que quieren”, sentenció.

En enero, durante el evento de arranque de la regularización de los mototaxis, el secretario de Transportes, Diego Monraz, informó que se instaría a los municipios para establecer una bolsa de apoyo a los mototaxistas que estuvieran interesados en regularizarse.

Hasta entonces, sólo Zapopan había destinado una bolsa de 1.1 millones de pesos, para dar a los mototaxistas apoyos por hasta 40 mil pesos, a fin de que puedan cambiar los mototaxis por motocarros y sea más sencilla la transición.

CT