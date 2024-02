Para evitar congestionamientos viales, los motociclistas invaden las ciclovías, rebasan a los ciclistas que circulan por los puntos exclusivos para ellos y se reincorporan a los carriles vehiculares. Si hay un alto, se detienen en la zona peatonal o se lo pasan.

Este medio de comunicación documentó estas prácticas en Hidalgo y Javier Mina, que cuentan con el carril Bus Bici y una ciclovía, respectivamente, para impulsar la movilidad no motorizada en la ciudad. También en avenida Guadalupe, en el tramo que va de Periférico a Tchaikovsky.

Lo anterior sucede pese a que la Policía Vial aseguró que tiene un operativo permanente para sancionar a los vehículos que circulan por las ciclovías, con multas de hasta tres mil 257 pesos.

De acuerdo con el “Analítico de plazas del Gobierno del Estado”, que se encuentra dentro del Presupuesto Autorizado para el Ejercicio Fiscal 2024, en Jalisco se avalaron dos mil 022 plazas de policías viales que perciben remuneraciones que van de los 15 mil 595 a los 18 mil 297 pesos mensuales.

Si en el territorio estatal hay 4.3 millones de automotores, cada agente que está en la nómina supervisa dos mil 126 vehículos, en promedio.

La falta de personal en la Policía Vial también ha provocado reclamos de presidentes municipales de la zona metropolitana en años anteriores.

“Venía por el Bus Bici y un motociclista que venía por la calle Jesús dio vuelta a la izquierda. Como el tráfico estaba detenido, se metió directo por el carril y no me vio hasta que ya me tenía enfrente. Estuvo cerca de tumbarme”, compartió Susana.

A finales de noviembre pasado, la Dirección de Movilidad del Ayuntamiento tapatío dio a conocer un estudio en el que indicó que en el 47% de los accidentes viales que tuvieron lesionados o fallecidos en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), entre 2019 y 2022, estuvieron involucrados motociclistas.