En el marco de la mesa de diálogo que se lleva a cabo en Jalisco para analizar la posibilidad de una reforma al Poder Judicial, pudiendo elegir a jueces y magistrados a través de un proceso de votación, el senador Ricardo Monreal, consideró que dichos procesos de reforma deben alcanzar a la brevedad a las entidades, dado que se ha encontrado que muchos de los poderes judiciales tienen vicios y operan bajo actos de corrupción, como es el caso de Jalisco.

"Sí, veo lamentablemente reproducidos los mismos vicios: falta de acceso a la justicia, nepotismo, corrupción, tráfico de influencias y la compra de la justicia al mejor postor", aseveró en entrevista con medios de comunicación antes de su participación en el Foro que se lleva a cabo en el Centro Universitario de Cencias Económico-Administtrativas (CUCEA) de la UdeG.

Por ello, dijo, de aprobarse esta reforma las entidades tendrán solo seis meses para poder homologar sus constituciones, y así aplicar las mismas medidas que se determinen a nivel federal.

"Estaremos dando un plazo en los transitorios de seis meses, para que lo que estamos haciendo, lo que haremos en el nivel federal, modificando la Constitución, se haga en los estados. Por eso el constituyente permanente ordena en uno de sus transitorios que se homologue la Constitución a las constituciones locales, es decir, que en Jalisco también tendremos elección de jueces y magistrados", aseveró Monreal.

Si bien en meses anteriores se tuvieron mesas de discusión para poder abordar el mismo tema, no se había tenido el mismo impacto como en esta ocasión, en la cual se estarán realizando nuevo foros a nivel nacional, uno de ellos el que se lleva a cabo este lunes en Jalisco.

Ello, dijo Monreal, se debió a que la sociedad no esperaba que Morena y aliados ganaran la mayoría calificada en el Congreso, que validaría el Plan C del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para poder elegir a jueces y magistrados por votación.

"El Poder Judicial abusó. Por eso es el problema del deterioro, porque sustituyó al Poder Legislativo y se excedió en el control. Se excedió, me refiero a que rebasó la Constitución y se quiso erigir en un supremo poder conservador. Se quiere erigir. Por eso es que ahora estamos en un momento delicado. En la primera etapa, cuando el 5 de febrero presentó el presidente estas 20 iniciativas, hubo incluso quizás hasta desdén para ir a discutirlas, porque creyeron que jamás tendríamos mayoría calificada. Y la sorpresa del 2 de junio es impresionante. Y por eso nosotros actuamos con cautela, con cuidado, y no precipitamos nada frente a lo que está por venir y escribirse", manifestó Monreal.

La reforma es necesaria, pero deben analizarse los "cómo": Espinosa Licón

Al respecto, el presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, Daniel Espinosa Licón, indicó que está de acuerdo en que hay deficiencias y anomalías dentro del Poder Judicial del Estado, como ocurre en todos los poderes en todo el País, por lo cual está de acuerdo en que exista una reforma, pero que sea la más adecuada y sea discutida por todos los entes involucrados.

"Pasa, como en todas las instituciones, como en el Ejecutivo y como en el Legislativo, sin lugar a dudas, y son las cosas que precisamente deben de acabarse: el trabajar a puerta cerrada, que haya jueces que no abran la puerta, que no tengan diálogo, que no tengan apertura, que no tengan formas de hacer eficaz y eficiente su trabajo. Si hay críticas al Poder Judicial, claro, mi mensaje es a la autocrítica al interior, porque no hemos tenido esa posibilidad de apertura, de diálogo y de mejorar la labor jurisdiccional", dijo el magistrado presidente.

Sin embargo, señaló, estos foros y diálogos deberán analizar los cómos y los matices, que deben apegarse en todo momento al respeto a los derechos adquiridos.

"Lo que se buscaría es que el cambio no sea abrupto, que sea gradual en la medida en la que vaya terminando los encargos cada uno de ellos y que evitemos condenas internacionales por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hay cuatro casos específicos, en contra de Perú, en contra de Guatemala, en contra de Venezuela y recientemente en contra de Honduras donde separan o retiran del cargo a jueces y magistrados y la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que la parte de la independencia y autonomía es respetar la permanencia de jueces y magistrados y en ese sentido fueron condenados los países", manifestó Espinosa Licón.

Con ello, dijo, el mensaje es considerar todos los puntos que deban abordarse para evitar condenas millonarias al Estado mexicano por posibles juicios internacionales, como ya ha ocurrido en los casos mencionados.

