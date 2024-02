Todos los propietarios de una automóvil y que circulen en el Área Metropolitana de Guadalajara, y de ciudades medianas con una población mayor a 100 mil personas en Jalisco, tienen la responsabilidad de someterse a la verificación vehicular, una inspección que tiene como propósito revisar la emisión de contaminantes.

Según el Gobierno del Estado, el objetivo del programa es favorecer al cuidado y protección del medio ambiente, con lo que se busca cumplir con las Normas Oficiales Mexicanas y así reducir las emisiones contaminantes de la atmósfera. Aunque los críticos señalen que se trata de una medida con fines recaudatorios exclusivamente.

Pese al debate, las multas por no cumplir con el requisito están por llegar y ante la premura, son muchos conductores y conductoras que se preguntan ¿Qué es lo que se revisa durante la verificación vehicular? Algunos temen que las condiciones visuales del coche, como la pintura o el aspecto general, sea un factor decisivo para pasar o no la prueba . Otros más se cuestionan si el estado de las llantas importa. Por eso aquí recuperamos información que el Gobierno del Estado a fin de despejar dudas.

¿Qué revisan a la verificación vehicular?

Aspectos de la revisión visual

Elemento por evaluar Vehículos gasolina, gas NC o gas LP Vehículos diésel 1) Sistema de escape Aplica Aplica 2) Filtro de aire Aplica Aplica 3) Tapón del depósito de aceite Aplica Aplica 4) Tapón del tanque de combustible Aplica Aplica 5) Bayoneta de medición de aceite Aplica Aplica 6) Sistema de ventilación del cárter Aplica Aplica 7) Filtro de carbón activado Aplica No aplica 8) Mangueras de conexión a motor Aplica Aplica 9) Manguera de conexión a tanque de combustible Aplica No aplica 10) Estado de neumáticos Aplica No aplica 11) Gobernador Aplica Aplica 12) Fuga de aceite del motor Aplica Aplica 13) Fuga de líquido de transmisión Aplica Aplica 14) Fuga de líquido de refrigerante Aplica Aplica

¿Qué no se evalúa?

Chasis, carrocería, parabrisas y espejos Suspensión, frenos y sistemas de seguridad Nivel de combustible, testigos y sistema de iluminación Accesorios y equipamiento

En caso de no aprobar la verificación vehicular, se te entregará una constancia técnica de rechazo con la que podrás circular durante 1 año sin ser sancionado.

Si no apruebo la verificación vehicular ¿Qué sucede?

Tienes un segundo intento gratuito, si realizaste la verificación dentro de tu bimestre cuentas con 30 días naturales posteriores a partir de que este finalice, para vehículos extemporáneos son 30 días naturales posteriores al día que verificaste.

Si no pasaste la verificación nuevamente, cuentas con un año para circular sin sanciones y para reparar tu vehículo, mostrando ambos certificados de rechazo.

