Venden computadora por contingencia; sus hijos tomarán clases desde el celular

Miriam y Mauricio tienen cuatro hijos en educación básica y debido a la contingencia ocasionada por el coronavirus, a la primera semana del llamado al aislamiento social por parte del Gobernador del Estado empeñaron la única computadora que tenían en casa.

Obtuvieron mil 800 pesos por ella, y con ese dinero compraron despensa en el mercado de Abastos para sobrevivir un mes. La comida está por acabarse porque este fin de semana se cumplirá la fecha.

A partir de este lunes sus cuatro hijos deberán retomar sus actividades educativas y solo cuentan con dos celulares "en buenas condiciones" para atender lo solicitado por la Secretaría de Educación Pública (SEP) el pasado 14 de abril.

A Miriam le preocupa que hasta este domingo no han recibido indicaciones por parte de ninguna autoridad educativa de las escuelas de sus hijos (tres están en la escuela primaria y uno en secundaria); no sabe si tendrán horarios por cumplir, si solo les dejarán actividades como tarea o si tendrán clases en línea con sus maestros, por lo que desconoce también si los dos celulares serán suficientes para las actividades de los cuatro menores.

"En los grupos de whatsapp las maestras nos estuvieron mandando las tareas antes de salir de vacaciones, sin embargo, hoy ya estamos a domingo y mañana se supone que vuelven a la escuela de manera virtual, pero es hora que no sabemos ni qué plataforma vamos a usar ni cómo van a hacer las actividades", expresó.

Miriam, quien vive en una pequeña casa de la colonia Hacienda Los Eucaliptos, en Tlajomulco, explicó que desde el 17 de marzo que sus hijos dejaron de acudir a clases presenciales, los maestros les asignaron distintas actividades. A Ismael, el mayor, le pidieron entregar sus tareas en un formato específico, pero al no tener computadora le pidió ayuda a una compañera para que le hiciera el favor de reenviarla a su maestra con el formato solicitado.

"Él es muy cumplido y le preocupa mucho saber si su tarea fue bien entregada, y no sabe si podrá cumplir lo que le pidan sus maestros desde el celular. A nosotros también nos preocupa porque no queremos que esto afecte en sus calificaciones, su desempeño y su aprendizaje, no solo de él, si no de los cuatro".

A Lupita, de 10 años, quien va en quinto de primaria, su maestra no le asignó actividades, pero las docentes de Joel de ocho años, que cursa el tercer grado y a Jared de seis, les pidieron imprimir un par de cuadernillos que descargaron de internet para que lo contestaran en casa, uno de ellos era de la Secretaría de Educación de Guanajuato.

"Parece que a todos nos cayó de sorpresa, pero también parece que los maestros no tienen idea tampoco de cómo serán las clases en educación pública, siento que con esto solo van a aprender un 30% y que cuando vuelvan a la escuela no habrán aprendido como deberían", agregó.

De acuerdo con el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), en Jalisco cuatro de cada 10 menores de entre seis y 12 años carece de una computadora, mientras que en el rango de 13 a 17 solo cinco de cada 10 menores tienen un equipo de cómputo.

Además, según las estadísticas del IFT al menos el 27% de los menores de seis a 12 años en la Entidad carecen de oportunidades para acceder a Internet, mientras que en el rango de 13 a 17 años al menos dos de cada 10 menores no tienen acceso a la red.

