Ven inmobiliarios un mercado sin atender en vivienda social

La Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI Guadalajara) reconoce que la propuesta de vivienda social de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo es positiva ya que va a atender una demanda no satisfecha de la población.

“El tema de la vivienda social es un mercado que no está atendido, creemos que la iniciativa privada lo abandonó por la inflación en los materiales de construcción, el costo de la tierra hizo que los desarrolladores privados realmente no tengan el interés de desarrollar este tipo de vivienda porque no es costeable”, comentó Karen Julieta Correa Cabrales, presidenta del organismo.

La dirigente de AMPI aclaró que todavía falta bastante información y ver cómo va a será la ejecución, pero se tendrá que hacer estudios y análisis de las zonas donde se van a instalar estos desarrollos.

“Necesitan mucho capital y hay que identificar qué zonas y que sean proyectos que sean viables porque a la hora de la hora hay problemas, entonces será necesario que trabajen con los institutos de vivienda de cada estado porque luego llevar servicios a las zonas que estén aledañas o afuera de la ciudad muchas veces no es tan costeable”, subrayó.

La Presidenta Claudia Sheinbaum anunció su Programa de Vivienda y Regularización, que contempla una inversión de 600 mil millones de pesos para construir un millón de hogares durante su mandato (2024-2030), así como reacondicionar y regularizar un millón más.

“El objetivo es vivienda de bajo costo para que las familias mexicanas, y particularmente los jóvenes, tengan acceso a la misma”, afirmó la Mandataria.

