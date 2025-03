Jalisco hará frente a alza en dengue con mosquitos modificados genéticamente

En los primeros dos meses del año se han registrado 406 casos de dengue, con lo que Jalisco se ubica en el primer lugar a nivel nacional de esta enfermedad. En comparación, en el mismo periodo de tiempo en 2025 apenas se registraron 64 casos, por lo que la Secretaría de Salud estatal alista una estrategia renovada para combatir al mosquito transmisor del virus.

Además de fortalecer las campañas de concientización para invitar a la población a deshacerse de chatarra o recipientes que podrían convertirse en criaderos del vector transmisor, a partir de mayo de este año se plantea liberar mosquitos macho genéticamente modificados con Wolbachia , bacteria que causa esterilidad en el insecto. En Yucatán y Tabasco ya se implementó esta estrategia desde agosto del año pasado para combatir el dengue, zika y chinkungunya.

También se reforzarán las brigadas de fumigación y eliminación de criaderos en viviendas y zonas con mayor incidencia de dengue, donde se instalarán módulos de atención móviles para promover medidas de atención. De igual forma se utilizarán peces guppy, animales que se alimentan de las larvas que dejan los mosquitos transmisores. Estas especies se entregarán en las regiones sanitarias del estado para que las personas puedan llevarlas a sus hogares.

"Las demás partes de la estrategia incluyen detección temprana de la enfermedad, seguimiento de la enfermedad, monitoreo de la enfermedad. Para que los pacientes no evolucionen a gravedad, porque una de las partes que más me preocupa en este momento es cuando tú en una población has tenido mucho dengue, el tener un segundo episodio de dengue en alguien que padeció previamente la enfermedad puede representar mayor riesgo de gravedad, y por lo tanto mayor riesgo de letalidad", comentó Héctor Raúl Pérez Gómez, secretario de Salud de Jalisco.

Las regiones sanitarias de Autlán, Puerto Vallarta, Zapopan y Guadalajara concentran el 78 por ciento de los pacientes contagiados, mientras que, a la fecha, hay tres mil 132 casos probables. En tanto, de los 406 casos totales en 2025, 224 corresponden a dengue con signos de alarma y 174 a dengue no grave, según datos de la Secretaria de Salud Federal. A la fecha no se han registrado defunciones en el estado.

El año pasado se reportaron 20 mil 907 casos, con lo que Jalisco también se ubicó en el primer lugar a nivel nacional, cerca del doble de los que se registraron en Nuevo León, segundo lugar en el país.

"Es un trabajo también coordinado con los gobiernos municipales. Son los que nos abren las puertas, los que nos dejan darle toda la información a todos los habitantes de cada uno de los municipios. Trabajamos en conjunto informando a toda la población, descacharrizando en cada uno de los hogares, y la población estando informada se suma al proyecto", dijo Héctor Hugo Bravo Hernández, director general del OPD Servicios de Salud Jalisco.

Ambos funcionarios públicos exhortaron a la ciudadanía a mantener limpias sus cocheras, azoteas, tinacos y/o cualquier otro recipiente que puedan contener agua y sea foco de riesgo de convertirse en criadero del mosquito transmisor.

La Secretaría de Salud también habilitó la APP Sin Dengue, disponible App Store y Play Store, en la cual se puede hacer un reporte sobre una situación de riesgo, conocer los síntomas de la enfermedad y sus variantes e identificar las brigadas de fumigación y a las personas que trabajan en ellas, a fin de garantizar la seguridad de la ciudadanía y la transparencia de estas acciones.

