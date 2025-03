Concluyen estudios de educación básica 200 jóvenes y adultos jaliscienses

Esta tarde 22 jóvenes y adultos recibieron sus certificados de primaria y secundaria luego de haber concluido sus estudios de estos grados educativos en el Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos (INEEJAD). En total 200 alumnos acreditaron estos niveles académicos.

María Isabel Vázquez, de 79 años de edad y originaria del municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, terminó el nivel primaria. Sonriente, en compañía de sus compañeros de clases, habló en representación de su generación. En la explanada del Palacio de Gobierno, que se extendía y bailaba al ritmo del Mariachi de Cocula que, en los vacíos, llenaba el espacio, María, madre, abuela, bisabuela y próximamente tatarabuela, se desvivió en agradecimientos a los profesores, a sus compañeros y, sobre todo, a su familia. Con su apoyo, dijo, continuará estudiando; ahora va por la secundaria.

"Mi familia, el pilar más grande que tengo. Mi motivación para continuar preparándome todos los días. No sabe lo bonito que es que mis nietos, bisnietos, me estén ayudando con mis tareas, resolviendo esas dudas que pudiera yo tener", mencionó.

En Jalisco alrededor del 2.6 por ciento de la población no sabe leer ni escribir, es decir, alrededor de 174 mil personas. En tanto, hasta 2024 más de 11 mil adultos mayores en el estado no saben leer ni escribir. Pero María, feliz con un certificado ya en la mano, finalmente terminó la primaria.

"Todas las personas que vemos, que estamos hoy, luchamos mucho por estar acá. Somos personas que a punta de esfuerzo, constancia, dedicación, podemos decir que culminamos nuestra primaria o secundaria, un proceso que se había aplazado por muchos años", sentenció.

El gobernador Pablo Lemus adelantó que para este sexenio se espera que la tasa de analfabetismo se reduzca a menos de dos puntos porcentuales, por lo que hizo un llamado a que más personas que no cuentan con su certificado de educación básica o que no saben leer ni escribir se inscriban a las clases que ofrece el INEEJAD.

"Si María Isabel pudo, yo también voy a poder. Si mi bisabuela me puso el ejemplo, yo también tengo que lograrlo, y esto es el efecto multiplicador que ustedes, probablemente sin darse cuenta, están generando un beneficio para sus familias y también para sus comunidades […]. Tenemos que ir avanzando cada vez más rápido en los procesos de alfabetización estatal y tenemos que poner todos los instrumentos del estado para alcanzarlo lo más rápido posible", apuntó.

Por su parte, Armando Contreras Castillo, director general del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), señaló que para 2026 se espera "levantar la bandera blanca y declarar a México territorio libre de analfabetismo". En el país hay cuatro millones 200 mil personas que no saben leer ni escribir, siete millones 800 mil no terminaron la primaria y 15 millones 500 mil no terminaron la secundaria.

"Nunca es tarde para aprender. Nunca es tarde para enseñar. Que este mensaje poderoso podamos llevarlo para acercar la luz del conocimiento a todos los jaliscienses, hombres y mujeres, que no tuvieron la posibilidad de aprender a leer y escribir. Que no tuvieron la oportunidad de ir a la escuela para terminar su educación primaria o su educación secundaria", concluyó el funcionario.

