Vamos arriba en Jalisco: López Obrador

El candidato de la coalición Juntos Haremos Historia a la presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que la última encuesta realizada el fin de semana arrojó que va arriba en las preferencias de ciudadanos de Jalisco.



Durante el segundo de cuatro días de gira de trabajo por el Estado, el candidato visitó los municipios de La Barca y Tonalá. En éste último advirtió que, de acuerdo con sus propios datos, después del debate presidencial continúa por encima de sus contrincantes.



"En la encuesta que se levantó el sábado, estamos 25 puntos arriba, pero también estamos arriba en Jalisco; 25 nacional y en Jalisco estamos también arriba, estamos arriba ya en todos los estados de la República, nos ha ido muy bien".



Ante miles de tonaltecas y frente a la presidencia municipal, el candidato de Morena dijo que no le gusta la reelección, sin embargo, el ritmo de trabajo que tendrá una vez que sea Presidente de México, equivaldrá al trabajo de dos sexenios.



"Vamos a trabajar al doble, son 24 horas y, según San Benito, ocho son para pensar, ocho para trabajar y ocho para descansar. Pero, como nosotros ya no tenemos mucho qué pensar, porque ya sabemos de lo que se trata, van a ser ocho para trabajar y ocho más para trabajar, 16 horas diarias. Y así vamos a hacer 12 años en seis, dos sexenios en uno".



Además, se comprometió con los ciudadanos de Tonalá a regresar al municipio, una vez que sea primer mandatario federal electo.



Hizo referencia a lo que hizo en el debate nacional, cuando se guardó la cartera frente a su contrincante de Por México al Frente, Ricardo Anaya, pero ahora refiriéndose al candidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura de Jalisco, Enrique Alfaro.



"Tengo el compromiso que voy a venir a Tonalá, como presidente electo, pero quiero venir con Carlos Lomelí (candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, a la gubernatura de Jalisco) como gobernador electo. Que si no es Carlos Lomelí, voy a andar también aquí cuidando la cartera o lo que yo traiga junto a mí".

