Vacuna COVID: Salud Jalisco dispone de 250 mil dosis para menores de 12 a 17 años

La Secretaría de Salud Jalisco (SSJ) cuenta con alrededor de 250 mil dosis de la vacuna de laboratorio Pfizer con las que iniciará la inmunización anticovid de menores de 12 a 17 años, informó Fernando Petersen Aranguren, titular de la dependencia. Recordó que los padres que quieran inmunizar a sus hijos deberán realizar el registro, dijo que en los próximos días abrirán la plataforma estatal para agendar cita.

“Es real que los padres que no se vacunaron es probable que no lleven a sus hijos a vacunar, en el mundo el tema de la vacunación en los niños está abierto a que los padres que lo deseen lo hagan. Hay que recordar que no es un grupo de alta vulnerabilidad”, expuso.

Petersen Aranguren negó que la urgencia de aplicar vacunas de refuerzo para mayores de edad sea porque están próximas a su caducidad; aseveró que aplican dosis seguras y dentro del límite de la caducidad del biológico.

“Nosotros estamos aplicando vacunas seguras y dentro del límite de la caducidad de la vacuna. Lo importante es que la gente que acuda tenga la seguridad de que la vacuna que se está aplicando es segura, de un laboratorio muy respetable y que estamos dentro del límite. Estamos aplicando la vacuna como debe aplicarse”, añadió.

El titular de la SSJ dijo que el 85% de la población mayor de edad cuenta con el esquema de dos dosis, pero sólo el 50% ha recibido la tercera vacuna. Comentó que ha sido baja la respuesta para la cuarta dosis en adultos mayores.

JM