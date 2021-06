La población de 40 a 49 años de la Zona Metropolitana de Guadalajara comenzó a recibir la vacuna contra COVID-19 este lunes, y para algunas personas, este es un escudo que, aunque en su primera dosis, les brinda la confianza de trasladarse a sus empleos con mayor protección contra el virus.

Un ejemplo de ello es José Santos de 43 años, quien trabaja como maestro de obra, y ni siquiera durante los meses de aislamiento pudo permanecer en casa al ser el sustento de su familia. Hoy que recibió su primer dosis de la vacuna contra el coronavirus se dijo contento porque podrá tomar el transporte público con más confianza.

“Decidí ponérmela para mi y para mi familia. Me siento contento de tener ya la vacuna aunque voy a seguir haciendo lo mismo, protegiéndome con el cubrebocas y cargando mi gel. Ya me siento más confiado de subirme a los camiones, porque al principio solo me subía con mi cubrebocas y como soy católico ya nada más me persignaba y a trabajar, así ya voy un poquito más tranquilo”, expresó José, quien recibió su dosis en el Macrocentro de vacunación del Auditorio Benito Juárez.

Abel Cervantes tiene 45 años y de acuerdo con lo expresado, él también decidió ponerse la vacuna por sus hijos de 17 y 12 años, a fin de que no fueran a contraer el virus.

“Ya me siento más tranquilo porque uno estaba más preocupado porque en el transporte público no hay sana distancia. Ahorita ya nada más que nos avisen para darle a la segunda dosis, manifestó.

David Álvarez de 43 y Tania Martínez de 44 acudieron acompañados de su hijo a recibir su primera dosis, a fin de cuidarse a sí mismos y minimizar el riesgo de contagio del menor. “Es curioso, pero el pasar esta pandemia, aunque mucha gente no lo vea así, es un momento histórico porque somos sobrevivientes, y recibir la vacuna se siente muy bonito, además de que la organización está increíble, fue muy rápido, en menos de media hora ya estábamos afuera”, dijo Tania.

“Pero con esto esto no es ya salir a la calle y ya, esto todavía no se acaba. Necesitamos tener más gente vacunada para que esto empiece a regresar a la normalidad, estamos ahí viendo a la Ciudad de México que está regresando al semáforo amarillo, no hay que descuidarnos”, añadió por su parte David.

De acuerdo con la Secretaría de Salud Jalisco, en la Entidad se han aplicado poco más de dos millones de vacunas contra el virus. Tan solo en los cinco días que corresponden a la semana epidemiológica 24 (del 13 al 19 de junio de 2021), fueron aplicadas 185 mil 296 vacunas contra COVID-19, aseguró la dependencia.

