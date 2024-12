Va Pablo Lemus por nuevos operativos de seguridad en Jalisco

Este lunes, tras la instalación de la mesa interinstitucional de seguridad, entre las autoridades de los tres órdenes de gobierno, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, informó sobre la implementación de nuevos operativos y estrategias en materia de seguridad.

El primero de ellos, dijo, será el reforzamiento contra motociclistas que incumplan con las disposiciones de seguridad, principalmente, el uso de placas, y en el cual participarán la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano, y la Secretaría de Seguridad Estatal incluyendo a la Policía Vial.

“Todos aquellos motociclistas que no estén portando su chaleco, que no tengan la identificación de las placas correspondiente, pues serán revisados; y en caso de que la motocicleta no esté en orden, será directamente retenida”, afirmó el mandatario estatal.

Dijo, también se reforzará la supervisión a los comercios para que cumplan la disposición estatal y de algunos municipios, de vender las motos ya emplacadas.

“Es decir, que todas las motocicletas salgan emplacadas directamente con un propietario. Es importante también decir que queremos que los comercios cumplan su trabajo y que vendan motocicletas. Sin embargo, queremos que lo hagan de la manera en la cual nos ayuden también en materia de seguridad. Por eso vamos a poner a su disposición, a enviar personal de la Tesorería del Estado y de la propia Secretaría de Transportes, para poder tener el emplacamiento en los lugares de venta de una manera directa ”, afirmó Lemus Navarro.

También, dijo, se iniciará el próximo jueves con un operativo para poder disminuir el robo de vehículos en puntos estratégicos del municipio donde este ilícito se ha reportado al alza.

“Con la Guardia Nacional vamos a iniciar un nuevo operativo para inhibir el robo de vehículos en el área metropolitana. Vamos a estar muy presentes por ejemplo, en colonias como la Americana, toda la zona de Chapultepec, también en la colonia Providencia y en algunas otras partes donde se ha tenido este delito del robo de vehículo”, manifestó.

Añadió que se ha iniciado el proceso para poder impulsar la colocación de arcos de identificación de placas en entradas y salidas carreteras, con el objetivo de identificar a aquellos vehículos que han participado en actividades delictivas o que cuentan con reporte de robo.

“Se van a iniciar ya los trabajos desde el Escudo Urbano estatal para la implementación de los arcos carreteros en las salidas e ingresos a la Zona Metropolitana de Guadalajara, y también arcos carreteros en los límites con otros estados vecinos. Estos nuevos sistemas de LPR van a trabajar en concordancia con las nuevas placas que estaremos teniendo con el reemplacamiento, que contarán con todas las medidas de seguridad, incluyendo los códigos QR que van a tener estas nuevas placas para poder hacer la liga con los sistemas de videovigilancia, y saber qué vehículos están ingresando, saliendo de área metropolitana o del propio estado”, explicó el ejecutivo estatal.

Uno de ellos, señaló, se ubicará en la salida de la Zona Metropolitana hacia Puerto Vallarta. “Y así en distintos puntos, para que cualquier vehículo que sea robado en el Área Metropolitana de Guadalajara no se pueda sacar de la misma, y si algún vehículo robado trata de ingresar a la Zona Metropolitana, sea automáticamente detectado y detenido ”, añadió Lemus Navarro.

Dijo, espera que en seis meses se tengan los primeros arcos carreteros.

Tras la reunión de este lunes, el gobernador de Jalisco recordó que se ha iniciado con el operativo de reforzamiento de seguridad en 66 terminales de camiones foráneos de la ciudad, con el objetivo de disminuir las desapariciones que se cometen cuando los delincuentes tratan de sacar de la ciudad a sus víctimas prometiéndoles falsos empleos, llevándolos a otras entidades con engaños.

Dijo también que hoy día existen alrededor de seis mil elementos de la Guardia Nacional quienes apoyan en las labores de vigilancia en coordinación con las autoridades locales, sin embargo, añadió, solicitará que se pueda llegar a dos mil 500 elementos destinados únicamente a la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Por otra parte Pablo Lemus afirmó que evaluará la posibilidad de reubicar el C5 Escudo Urbano, que actualmente se encuentra en el Palomar, en Tlajomulco de Zúñiga, como se hizo en Guadalajara con sistema de videovigilancia municipal, por no encontrarse en un espacio óptimo y seguro para sus labores.

“Estamos ya trabajando una propuesta con especialistas de la Ciudad de México. También he pedido a Juan Carlos Contreras, director del Escudo Urbano, hacer un análisis, ojo, hacer un análisis, de la posibilidad de reubicar al Escudo Urbano. Creo que donde está actualmente es una colonia completamente residencial y con dificultades enormes para llegar a este centro de inteligencia”, afirmó Lemus Navarro.

Sin embargo, buscó dejar claro que se trata, por el momento, únicamente de una evaluación por las condiciones de su ubicación, lo cual no quiere decir que la decisión esté tomada.

“Hay que analizarlo, porque es muy complejo llegar hasta el escudo urbano, la gran cantidad de curvas que hay que subir y demás, en una situación de emergencia, pues la realidad es que lo hace sumamente complejo.

Entonces, también es un tema que vamos a revisar”, manifestó el gobernador del Estado.

Tras la reunión de instalación de la mesa interinstitucional de seguridad, Lemus Navarro informó que en su gobierno esta se extenderá a las distintas regiones de Jalisco.

“Se dividió el Estado en siete regiones. Hemos acordado el que se instalen estas mesas interinstitucionales en las siete regiones del Estado (en las que se dividió). Anteriormente solamente se tenía la mesa metropolitana y una mesa estatal, pero no había mesas regionales que sesionaran en las áreas correspondientes. Por ejemplo, una va a ser la Región Altos y vamos a sesionar en Tepatitlán de Morelos. Además, en estas mesas se sesionará con la presencia, es muy importante, de las presidentas y presidentes municipales en conjunto con sus comisarios de seguridad”, afirmó Lemus Navarro.

