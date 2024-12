Para el operativo de carriles a contraflujo en la avenida López Mateos se implementó un horario extendido de las 16:30 a las 19:30 horas para la tarde, con cinco carriles habilitados de Guadalajara hacia Tlajomulco y tres en sentido contrario; además de que habrá más personal y unidades de la Policía Vial: 140 agentes, 15 patrullas y 16 motocicletas.

Por la mañana, de las 6:00 a las 9:00 horas, se implementaron cinco carriles de ingreso a la ciudad, de Tlajomulco a Guadalajara, y tres carriles de salida. En tanto, para la tarde se aplicará el sentido sur a norte con el horario referido, sin embargo, Jorge Alberto Arizpe, Comisario de Policía Vial, no descartó que el operativo se puede extender hasta que se reduzca la carga vehicular en López Mateos.

Debido a las complicaciones que se reportaron en los carriles laterales en el sentido de norte a sur el primer día del operativo, el viernes 6 de diciembre, se tomó la determinación de ampliar a un tercer carril la vialidad. Esta medida beneficia a los habitantes de Tlajomulco, Bugambilias, El Palomar y otras zonas del sur de la Zona Metropolitana de Guadalajara, indicó la Policía Vial.

“La verdad sí ha ayudado. Ya no hay tanto tráfico como se hacía antes y el camión he sentido que pasa un poco más frecuente. Ya dijeron que va a ser fijo, entonces ojalá así sea y se mantenga así para ya no salir tan temprano de casa para poder alcanzar a llegar al trabajo. En las tardes sí hay mucho tráfico, pero yo creo que sólo tienen que mejorar eso y los conductores y camiones acostumbrarse a lo nuevo”, dijo Carlos Miranda, usuario frecuente del transporte público en el cruce de López Mateos y avenida Camino al Iteso.

En la mañana el operativo de carriles a contraflujo empieza en López Mateos a su cruce con Periférico y termina en avenida Tizoc. En tanto, en la tarde inicia en avenida Conchitas y termina en el punto donde comienza. También se implementaron medidas adicionales de seguridad con una torre de vigilancia con acceso en tiempo real a cámaras y se restringieron las incorporaciones a los carriles centrales entre la Glorieta Las Fuentes y avenida Valle de Atemajac, permitiendo entrar a la vialidad únicamente por la calle Nononalco.

Además, se desvía a los vehículos de carga pesada en caso de incidentes mayores y se realizan labores de prevención de maniobras indebidas y de supervisión para evitar rebases por el carril de la derecha. El operativo contraflujo cuenta con 10 grúas para atender emergencias automovilísticas.

“Sí se ha visto una mejoría, al menos por ahora, pero apenas empezó. Que lo sigan mejorando y viendo dónde se hace tráfico y dónde se pueden hacer otras cosas, como llegando a la Minerva o en Plaza del Sol. Pero sí, ha bajado el tráfico en comparación a antes. Creo que me hago una media hora o 40 minutos menos y sí se aprecia, no tengo que salir tan temprano de mi casa y prevenir el tráfico o que el camión se tarde en pasar o que de plano no se pare. Así ya tengo un colchoncito de tiempo para el trabajo”, compartió Luis Estrada.

