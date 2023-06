Un rostro fresco que le apuesta al trabajo

El diputado Julio Covarrubias es una de las caras jóvenes más prometedoras de la política en Jalisco, y asegura que está listo para un nuevo reto en la política. Es un joven activo e interesado por su comunidad y por lo que ocurre en el ámbito político; se ha distinguido por su compromiso social, que lo ha posicionado como un referente generacional en su partido, incluso en el ámbito nacional e internacional, pues fue nombrado como Vicepresidente de los Jóvenes Parlamentarios de América Latina y el Caribe COPPPAL, lo que le ha permitido representar a los jóvenes mexicanos en eventos internacionales. Es abogado por el ITESO, y actualmente estudia la Maestría en Comunicación Política y Asuntos Públicos en la Universidad Panamericana.

Desde su perspectiva, la capital del Estado necesita refrescarse con nuevas ideas para recuperar la población, pero sobre todo el liderazgo que se perdió con otros municipios del Área Metropolitana de Guadalajara.



- ¿Cuál es su percepción de Guadalajara?

- Creo que mi percepción de Guadalajara no es muy distinta de lo que la gente ve y vive en las calles cada día. Es un municipio que envejeció, gracias al abandono de algunos actores políticos que sólo saben tomarse selfies en el centro de la ciudad. Hoy luce inundada por la basura, insegura y cada día son más las familias que se salen de sus casas, para buscar mejores condiciones de vida en otros municipios. Las casas están abandonadas, como las calles.



- ¿Qué cosas se necesitan para que vuelva a ser un municipio con vida?

- Para que Guadalajara vuelva a brillar necesita que los jóvenes volvamos a poblar sus calles, sus parques, sus plazas y que la ciudad se vuelva de nuevo un lugar para las nuevas ideas. Necesitamos rejuvenecer Guadalajara, y no sólo con una sonrisa impostada. Hay que limpiarle la cara de fondo.

Necesitamos rostros nuevos, no a los políticos de siempre, los que dicen que no se pueden quitar los contratos de recolección de basura y, así, justifican que no se use la tecnología para dar un buen servicio, para incentivar la separación. O impulsar procesos de mejora regulatoria, para que sea más fácil abrir los negocios e incluso, promover, que al abrirlos se den más oportunidades a los jóvenes. Insisto, Guadalajara necesita refrescarse, y más con este calor.



- Como diputado, ¿qué es lo que hace para que eso suceda?

- El trabajo que hacemos como legisladores no puede centrarse exclusivamente en un municipio. Somos diputados para todo Jalisco. Sin embargo, sí he presentado iniciativas que tienen que ver con esa idea, la de impulsar a los jóvenes; también con recuperar el empuje que tenían algunas políticas que sí estaban haciendo atractivo vivir en Guadalajara, como MiBici.

Voy a empezar con ese ejemplo. El Programa de Bicicletas Públicas nació en 2014 y fue un éxito, tanto que cada año crecía y crecía: se establecían más estaciones y se incorporaban más bicicletas. Pero desde 2018 prácticamente se estancó: no hay una sola estación nueva, las bicicletas que se han renovado son pocas y las quejas de los usuarios y hasta de algunos empleados tienen que ver con el estado en que se encuentran. Hay bodegas de bicicletas sin reparar. Y no sólo eso, al Oriente de Guadalajara, “de la Calzada para allá” como decimos, no sólo no hay estaciones, ni siquiera hay ciclovías.

Por eso propuse que las autoridades hagan un estudio, determinen dónde hacen falta más bicis y más estaciones y le inviertan, pero con inteligencia. Si yo gobernara Guadalajara, lo haría.

Empoderar a los jóvenes, la clave

A lo largo de su trabajo legislativo, el diputado Julio Covarrubias ha sido un actor activo en la presente legislatura, presentando 73 iniciativas, la mayoría de ellas enfocadas en fortalecer a los jóvenes del Estado.

“Por ejemplo, tenemos una Ley de Emprendimiento que es muy importante para que podamos desarrollar proyectos, hacerlos realidad y generar empleos; pero las autoridades no han sacado adelante el reglamento. Pedí que ya se expida, pero también presenté reformas a la ley para garantizar que los jóvenes reciban más y mejores apoyos para emprender y que se incentive a quienes le dan su primer empleo, su primera oportunidad laboral, a las chicas y chicos que están terminando sus estudios”, dice.

“Una de las cosas que más nos apasionan son los deportes, pero el Gobierno Federal está abandonando a los atletas. ¿Cuántos jóvenes jaliscienses han sido orgullo para todo el país cuando nos representan? No podía quedarme callado, por eso exhorté a la titular de la Conade y así se mantuvieron algunos de los apoyos y becas a los deportistas mexicanos para que continúen su preparación para competencias nacionales e internacionales”, añade.

“Pedimos programas e insumos para la prevención del VIH y del cáncer de mama, pruebas de detección gratuitas y suficientes, porque la salud es muy importante para conseguir nuestros sueños”, continúa el legislador.

“En fin, son muchas iniciativas, también nos preocupa mucho lo que está pasando en el campo, que es gravísimo, porque la visión del Gobierno Federal está al revés, se está generando inflación, que nos afecta a todos”, concluye el legislador.