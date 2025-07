Un corazón para Julia: Ayudemos a que siga latiendo

La vida de la pequeña Ana Julia corre peligro. Ana Julia es una bebé resplandeciente y de sonrisa solar, vivaracha, de curiosidad desbordada, y con la virtud de enamorar sin remedio a todos quienes la conocen.

No obstante, Aarón Asrael Joya Albores, su padre, busca ayuda para salvarla, pues la pequeña nació con ALCAPA (Anomalous Left Coronary Artery from the Pulmonary Artery) -Arteria Coronaria Izquierda Anómala de la Arteria Pulmonar- una malformación que impide que a su corazón entre el oxígeno necesario.

ALCAPA es una condición atípica, que tan solo afecta a uno de cada 300 mil nacimientos, representando menos del 0.5% de todas las cardiopatías congénitas en el mundo, y con una tasa de mortalidad elevada. Esto pone en condición crítica la salud de la pequeña Ana Julia, haciendo peligrar su vida, y requiriendo de una cirugía urgente.

"Apenas el viernes pasado, hace quince días, llevamos a la niña a revisión porque le costaba respirar", compartió Aarón Asrael en conversación con EL INFORMADOR. "Le hicieron una radiografía, la llevamos con una cardióloga especialista, le hicimos exámenes, la tuvimos que ingresar de urgencia el sábado. Todos los estudios terminaron en que el problema de raíz es ALCAPA. La solución es operar".

Los costos de dicha operación sobrepasan las posibilidades económicas de Aaron y de su esposa Yareli, llegando a más de 3 millones de pesos: una cifra imposible. Aunque la operación en sí ya está asegurada, es posible que el equipo médico requiera una máquina de soporte vital llamado ECMO, la cual sustituye el funcionamiento del corazón y de los pulmones en situaciones extremas, como esta.

ESPECIAL

El seguro de gastos médicos con el que cuenta, con sus cláusulas interminables, apartados indescifrables y letras minúsculas, no cubre a su hija en una situación como esta, sino hasta que la niña "cumpla los diez años". "Yo no puedo esperar a que mi hija cumpla los diez años", dice su padre. Ni siquiera le respondieron el trámite, ni siquiera se comunicaron con él, ni siquiera le mandaron un WhatsApp.

Los gastos médicos se incrementan día con día mientras que la vida de la pequeña Ana Julia pende de un hilo, porque los hospitales también son inclementes. La operación es riesgosa, con su corazón delicado, y los segundos no se detienen.

"Estamos desesperados, con todo esto de que no nos respalda la aseguradora, con que la tenemos que operar. La verdad es que la situación es delicada. El riesgo es bastante alto. Mi esposa y yo estamos muy preocupados. Tenemos quince días con esta situación. No hemos regresado a casa. Ni mi esposa, ni yo, ni mi bebé. La niña llora mucho entre hospitales, chequeos, exámenes. Esto es muy pesado. Solo queremos que regrese a casa".

Es por eso que la familia de Ana busca ayuda para poder salvar la vida de su hija. Actualmente se encuentran recibiendo donaciones por medio de la plataforma Go Fund Me, con la cual ya casi han logrado reunir medio millón de pesos. Pero todavía falta mucho.

Se necesita ayuda urgente para que el corazón de esta niña resplandeciente siga latiendo. Hay esperanza, en el apoyo de familiares, amigos, y personas desconocidas que han puesto su granito de arena para colaborar en la causa y ayudar en la cuenta de la pequeña Ana.

Y todos podemos ayudar. Ana Julia espera regresar a casa.

La familia agradece cualquier donativo a través del siguiente enlace: https://www.gofundme.com/f/un-corazon-para-ana-julia

