Por el aumento de la inseguridad en los alrededores de los planteles de la Universidad de Guadalajara (UdeG), las autoridades de la casa de estudios solicitan al Gobierno de Jalisco y a los Ayuntamientos que se retome el apoyo para el programa “Sendero seguro”.

En 2022 se reportaron 645 incidencias contra la comunidad universitaria: tres violaciones, 32 tentativas de privación de la libertad, 298 robos, 64 acosos y 46 denuncias de consumo o posesión de drogas, entre otras.

Los gobiernos de Guadalajara y Zapopan son los que tienen un mayor reforzamiento de la seguridad en los alrededores de los planteles y en la prestación de servicios públicos.

Sin embargo, el coordinador de Seguridad Universitaria, Montalberti Serrano, dijo que “la idea es mandar un mensaje respetuoso a los presidentes municipales y al Gobierno del Estado para que no nos dejen solos”.

Apuntó que sin ninguna explicación se dejó de contar con el apoyo de los servicios municipales y las acciones se limitaron al patrullaje, lo cual resulta insuficiente. “Si Reglamentos no actúa no podemos hacer nada. Si no apoyan con cámaras de circuito cerrado y se sanciona a quien violente la ley, por más policías que mandemos no lo vamos a resolver”.

Tan sólo en la primera semana de actividades de este año, en la Preparatoria 5 sumaron 10 alumnos asaltados. Y se reportó la desaparición de un estudiante.

“Llevamos 19 desaparecidos y más de cinco que hemos encontrado en bolsas y fosas”.

Agradeció el apoyo del Ayuntamiento de Zapopan y su Patrulla Escolar, que equipados con seis drones supervisan las inmediaciones de los planteles. “Pediremos que se fortalezca el programa. Con Tonalá quedamos de retomar el programa con una firma de convenio”.

También se mostró preocupado por el problema de las drogas: “Está la normalización e incremento de consumo, venta y distribución de drogas sintéticas en las inmediaciones de los planteles”.