El candidato a la gubernatura de Jalisco por Movimiento Ciudadano, Pablo Lemus Navarro, se posicionó este miércoles para urgir a las y los integrantes del Congreso de Jalisco para que aprueben la iniciativa de reforma enviada por el gobernador de Jalisco para garantizar un presupuesto constitucional para la Universidad de Guadalajara (UdeG).

Dijo que esta acción debe llevarse a cabo lo antes posible, preferentemente antes de la elección que se desarrollará el próximo 02 de junio, y que de preferencia, esto debe ocurrir en los próximos días.

“Yo estoy a favor de que se apruebe un presupuesto constitucional para la Universidad de Guadalajara y que se haga lo antes posible, y lo antes posible no quiere decir solamente antes de la elección, quiere decir en los próximos días”, expresó Lemus Navarro.

Añadió que debe garantizarse, además que se conserve la relación de apoyo federal hacia la Universidad de Guadalajara, considerando que si la casa de estudios recibe el 5% del presupuesto estatal, el gobierno federal mantenga los apoyos que brinda.

“Claro que se puede y ya está sucediendo. Se ha perdido en muchas ocasiones la relación del 52-48, muchas veces. Eso es lo que tenemos que obligar, a través de una fórmula, para que la federación siga apoyando a la Universidad de Guadalajara”, resaltó.

Mencionó que a partir de lo mencionado no quiere decir que se trate de un tema político y que esté buscando el apoyo de la comunidad educativa, puesto que la universidad no puede apoyar las candidaturas, pero esto no tiene que ver con el apoyo que él seguirá dando a la UdeG, desde cualquier trinchera en la que se encuentre.

Por otra parte, el candidato dijo que si bien se ha hablado sobre un protocolo nacional para la protección de candidatas y candidatos, hasta el momento no le han contactado para saber si se le brindará o no el apoyo.

“Hasta el día de hoy no nos han contactado. No sabemos cómo va a ser ese apoyo, cómo nos van a dar esa seguridad y por lo tanto yo no he decidido si aceptar o no esa protección de la cual se ha hablado incluso desde el Instituto Nacional Electoral.

Depende de la propuesta que el propio gobierno federal nos haga y la Guardia Nacional en materia de seguridad. Porque a final de cuentas lo que yo no aceptaría es tener una seguridad excesiva que me aleje de la gente o que pueda causar una mala impresión en los municipios o en las colonias cuando las visite”, expresó el candidato.

Indicó que tampoco se le ha compartido el mapa de riesgos, pero destacó que las dos candidatas y él deberán tener un “piso parejo en materia de seguridad” en busca de que la inseguridad no incida en la participación de la ciudadanía en el proceso electoral.

La frase:

“Yo estoy completamente a favor de que se pueda otorgar un presupuesto constitucional a la Universidad de Guadalajara, estoy completamente a favor. Como lo hice y ustedes pueden ver en mis cuentas de redes sociales, como el mismo día que se presentó la iniciativa ante el Congreso del Estado, el primero en salir y defenderla fui yo, porque formé parte de esa negociación como alcalde de Guadalajara”, destacó Lemus Navarro.

MF