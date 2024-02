Luego de las disputas por el recorte al Museo de Ciencias Ambientales, el rector de la Universidad de Guadalajara (UdeG), Ricardo Villanueva Lomelí, y el gobernador de Jalisco se reunieron ayer en el Paraninfo e hicieron un llamado a los legisladores locales para que aprueben el presupuesto constitucional para la casa de estudios.

Dicha medida establece otorgar de manera anual el 5% del Presupuesto de Egresos estatal. Esto permitirá que la Universidad incremente la matrícula y construya más infraestructura educativa.

“Así como pensamos a 100 años para la reforma de pensiones, hoy toca también pensar en la Universidad del siguiente siglo para todas las y los jóvenes, ¡es momento de pensar en grande! Gobernador, fue un gusto recibirte para platicar sobre la iniciativa del presupuesto constitucional para nuestra Universidad. Sé que este lunes cuando nos reunamos ambos con la Junta de Coordinación Política en el Poder Legislativo será un día muy esperanzador para todas y todos los jaliscienses”, escribió Villanueva Lomelí a través de sus redes sociales.

“Lo que no se vale es que haya quien intente darle un manoseo político a esto y que quieran sacar raja en meter este planteamiento a la agenda electoral. Esto no se construyó así, esto no se construyó a través de la lógica de los partidos, se construyó a partir de la idea de replantear la relación entre la Universidad y el Gobierno de Jalisco”, destacó el mandatario estatal.