Este lunes la académica y política, Mara Robles, llevó a cabo su registro para buscar convertirse en la nueva rectora de la Universidad de Guadalajara (UdeG).

Tras su registro, llevado a cabo en la Rectoría de la UdeG, Robles Villaseñor, recibió su constancia como candidata oficial, acto que agradeció y calificó como su más grande honor de su carrera.

“Esto es el más alto honor que he recibido a lo largo de toda mi vida y me siento muy conmovida. Deseo estar a la altura con responsabilidad, con sobriedad, y con alegría de esta maravillosa oportunidad me brinda mi casa de estudios”, señaló.

En rueda de prensa, Mara Robles presentó parte de su plan de trabajo en caso de llegar a ser la primera mujer rectora, que incluyen un tronco común cultural y filosófico para las y los estudiantes universitarios.

Su lema de campaña será “Por las y los estudiantes todo lo mejor”, que incluirá una visión que apueste por el que las y los estudiantes puedan ejercer su derecho pleno a la educación en todos los sentidos.

“Una de las claves para lograrlo somos las profesoras y los profesores, que debemos tener salarios dignos y decorosos y una formación docente especializada en la didáctica y la pedagogía para saber enseñar. Las y los profesores debemos estar bien pagados y bien capacitados, las y los profesores debemos ser valorados y no solo con apapachos, la valoración de las y los profesores inevitablemente pasa nada por los salarios”, indicó Mara Robles.

En su mensaje, abordó también la necesidad de inculcar una educación sexual segura , además de apostar por condiciones que lleven a las juventudes a trabajar menos, dormir más, y usar “un poco menos drogas”.

“Las y los estudiantes deben estar preparados, por lo que nosotros nos proponemos a que sus capacidades se potencien al máximo. Estoy aquí por las y los jóvenes y la clave somos sus maestras y sus maestros”, aseveró Robles Villaseñor.

La académica aseguró que su candidatura apostará por un enfoque feminista, que, dejó claro, no se define como “hombrismo” o “mujerismo”, sino que buscará, en primer lugar, reforzar las acciones que ya ha impulsado la universidad dentro de la Unidad para la Igualdad de Género, para que más estudiantes conozcan de ella y de los primeros contactos.

También, dijo, buscará llevar el enfoque de género para que los estímulos entregados por la UdeG lleguen de manera correcta a donde tengan que llegar, sin dejar de lado que buscará generar acciones que incidan socialmente, para que poco a poco cambie la perspectiva de que las mujeres, incluso siendo grandes académicas, científicas y líderes reconocidas, tengan que llegar a casa a realizar los trabajos del hogar.

“Como integrante, por cierto, de la Comisión de Responsabilidades del Consejo General Universitario, les digo que no permitiremos nunca más ningún acoso sexual ni violencia de género bajo ninguna modalidad” , afirmó.

Mara Robles agradeció a quienes lideran y a quienes conforman la Casa de Estudios, así como al fallecido Licenciado Raúl Padilla, por el ejemplo y el impulso que han dado a la casa de estudios.

En su mensaje también envió también un mensaje a las figuras quienes, se conoce, se registrarán por el mismo cargo, a quienes dijo reconocer como grandes profesionales, clave para el desarrollo de la Universidad de Guadalajara, además de agradecer a quienes la acompañaron a su registro.

Señaló que la buena política es la política educativa, por lo que dijo no sentirse en ventaja o desventaja frente a sus compañeras y compañeros quienes también buscarán el puesto para suceder a Ricardo Villanueva Lomelí. “Para mi nunca ha sido el puesto, siempre ha sido la causa”, manifestó la académica.

Luego de que concluya el registro de las al menos seis figuras quienes se espera se conviertan en candidatas a la rectoría, el consejo especial deliberará para elegir a la persona que ocupará el cargo, esperando que esto pueda ocurrir antes de que concluya el mes de noviembre.

