La mañana de este martes, el presidente de la FEU, Javier Armenta Araiza alertó que este diciembre podría aplicarse un nuevo aumento a la tarifa del transporte público en el Estado de Jalisco.

Durante una rueda de prensa para hablar sobre la campaña “A ti cuánto te roba el camión”, Armenta adelantó que será en este diciembre que comience la discusión entre autoridades y transportistas para definir si se aumenta a 10 pesos o más la tarifa del transporte público.

Además, el presidente de la FEU reiteró que hasta el día de hoy no han tenido respuesta a su petición para que regrese el cambio a los usuarios del transporte público, y resaltaron que, según su reporte, “el robo diario sistematizado y equiparado de las alcancías es de un millón 171 mil pesos”.

“Si bien el Ejecutivo ha dicho que por qué la hacemos de tos por el robo de los 50 centavos, pues porque no se sube al camión y no gana lo que gana la mayoría de la gente en promedio en la ciudad. Por eso le parece que no es gravoso”, destacó Armenta.

Asimismo, adelantó que de concretarse el aumento, los estudiantes de la UdeG saldrán a las calles “con quienes estén en Navidad”.

Por su parte, el investigador del departamento de Economía de la UdeG, Héctor del Toro Ríos, resaltó que ante el aumento a la inflación y lo que esto representa en los precios de los productos de la canasta básica, se vuelve casi imposible para algunos jaliscienses poder pagar una tarifa de 9.50 pesos.

"La población en una situación de post-pandemia no tiene la posibilidad de subsanar gastos que incluyan un incremento de trasporte público", insistió del Toro Ríos.

