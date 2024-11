Esta tarde Ricardo Villanueva, rector general de la Universidad de Guadalajara (UdeG), en compañía del gobernador de Jalisco, de autoridades estatales y universitarias, inauguró la nueva preparatoria de Sistema de Educación Media Superior (SEMS) Tonalá Sur, ubicada en la calle Lázaro Cárdenas, en la colonia San Miguel de la Punta.

“Tuve la oportunidad de venirme al CU Tonalá a ser rector y me di cuenta, efectivamente, lo que también duele en Tonalá. Me da muchísimo gusto ver que en estos seis años se ha volteado a ver a Tonalá y se ha volteado a ver al oriente de la ciudad […]. Esta inversión que se ha hecho en el CU Tonalá, y si en diciembre se logra inaugurar el Hospital Civil del Oriente y con esta preparatoria, yo creo, gobernador, que podemos irnos muy tranquilos y entregar nuestras responsabilidades, ambos con la cabeza en alto de saber que no sólo hicimos cosas, sino que se hicieron en donde más se necesitaban. Esa deuda social que había con el oriente de la ciudad qué bueno que se esté pagando”, expresó el rector general.

Está preparatoria recibirá a 700 alumnos en enero, mientras que la meta en tres años en llegar a 4 mil 200 estudiantes en el plantel educativo. Sergio Chávez, Presidente municipal de Tonalá, destacó que los jóvenes del municipio podrán concluir sus estudios hasta el nivel de doctorado sin la necesidad de salir de Tonalá y acudir a otros Centro Universitarios.

“El bebé que va a nacer en unos minutos y que va a ser tonalteca tiene garantizado estudiar desde el preescolar hasta terminar un doctorado en el Centro Universitario, sin necesidad de salir del municipio […]. Tenemos tres preparatorias y nada más no van a sacar una carrera profesional el que no quiera estudiar, y con esta preparatoria a mí nada más me resta decirle gracias a la Universidad de Guadalajara”, dijo el alcalde.

La Universidad de Guadalajara ha logrado una cobertura del 100 por ciento en educación media superior en Jalisco, único estado del país en conseguirlo. La casa de estudios cuenta con dos mil 654 aulas para los casi 190 mil alumnos de preparatoria en el estado. Además, hay 175 planteles del SEMS, de los cuales 28 son planteles metropolitanos, 46 regionales y 101 módulos, 97 de ellos ubicados en diferentes regiones del interior de Jalisco.

“A esta zona de la ciudad llega la Universidad y va a llegar no solamente a ofrecer servicios educativos, sino también a cambiar el entorno, porque a donde llega la Universidad también el entorno sufre una intervención muy importante. Se humaniza, la gente empatiza y también trabajamos con los barrios”, comentó César Barba Delgadillo, director general del SEMS.

