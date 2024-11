Este viernes 22 de noviembre será nombrado el nuevo rector general de la Universidad de Guadalajara. La Comisión Especial Electoral del Consejo General Universitario sesionará a las 11:00 horas y entre las 12:30 y 13:00 horas habrá humo blanco en la casa de estudios, aseguró Ricardo Villanueva, rector general de la UdeG.

El académico recordó que el siguiente rector o rectora heredará la consolidación del CU Tlaquepaque, CU Tlajomulco y CU Guadalajara. “Hay muchísimos proyectos, temas de los salarios de los profesores a mejorar, el programa de estímulos, que la federación cada vez nos ha cortado más. Tenemos que hacer un programa propio, entonces todavía hay una agenda amplia por mejorar en la universidad y muchas infraestructuras que todavía no son dignas de la universidad que queremos tener”.

Te recomendamos: SIAPA alista nuevo corte de agua en la ZMG

Villanueva agregó que durante la siguiente gestión al frente de la Universidad de Guadalajara se tiene que mejorar la infraestructura de planteles educativos de educación media superior, sobre todo en municipios fuera de la Zona Metropolitana de Guadalajara.

“Todavía hay muchísimas preparatorias con condiciones muy precarias que hay que resolver, sobre todo al interior del estado. Hay muchas preparatorias, módulos, lo que llamaban antes las extensiones, que no tenían ni siquiera presupuesto y yo las convertí en módulos todas. Había siete extensiones que yo las desaparecí. Si no vamos a tener presupuesto para una escuela no abramos una escuela porque es indigno. Entonces todavía al interior del estado hay prepas que están rezagadas”, señaló.

Leticia Leal, rectora del CU Tlajomulco y una de las candidatas a ocupar la rectoría general, presentó su plan de trabajo, en el cual plantea la creación de estrategias innovadoras para enfrentar las demandas actuales y anticipar las futuras con miras al año 2050. Francisco Muñoz Valle, rector del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, identificó tres áreas prioritarias para su gestión: incrementar la matrícula, mejorar las condiciones salariales y el bienestar del personal administrativo y académico.

En tanto, Carlos Iván Moreno, director general de Universidad Virtual y Aprendizaje Digital para toda la Vida, propuso mejorar la capacitación docente en tecnologías para hacer las clases más eficientes, así como incrementar la educación y el desarrollo laboral del personal administrativo. Karla Planter, rectora del CU Altos, planteó el diseño de planes educativos flexibles, la implementación de nuevas modalidades educativas y la aplicación de metodologías educativas para evitar que alumnos abandonen sus estudios.

Lee también: Nuevas estaciones del Peribús a Tonalá operarán con la nueva Troncal 04

Mara Robles, ex diputada local, se enfocará en la infraestructura digna, mejores tecnologías, salarios justos a profesores, apoyo a artistas, promoción de la cultura, entre otros. Ricardo Villanueva reconoció que los cinco perfiles que buscan la rectoría general son universitarios que harán un buen papel al frente de la UdeG.

“El viernes la comunidad universitaria va a demostrar de qué está hecha, que es una gran institución, que hay unidad, que sabemos ponernos de acuerdo, que sabemos competir, pero con ideas. Entonces verdaderamente estoy sumamente satisfecho y diría hasta orgulloso de lo que está pasando en la universidad”, subrayó.

NA