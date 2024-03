El gobernador de Jalisco y el rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva, firmaron el decreto que garantiza un presupuesto constitucional para la casa de estudios.

De forma anual, la UdeG recibirá el 5 por ciento del presupuesto de egresos del Estado y el .3 por ciento para infraestructura universitaria. Con ello, el rector de la casa de estudios garantizó que no habrá cuotas obligatorias a partir del próximo ciclo escolar 2024-B y que las aportaciones solamente podrán ser voluntarias para estudiantes de todos los niveles de educación de la universidad.

“La Universidad de Guadalajara se declara 100 por ciento gratuita. No podemos seguir con el discurso de la gratuidad porque es una retórica que no sucede. Revisaremos todas las aportaciones voluntarias de los alumnos para que no exista cuota obligatoria. Solo serán aportaciones voluntarias. Cualquier aportación debe ser voluntaria. Nadie podrá ser dado de baja por alguna aportación de ningún tipo”.

De acuerdo con el rector, otro de los objetivos y beneficios que se obtendrán con el nuevo presupuesto es alcanzar la cobertura del 50 por ciento en educación superior (actualmente es del 37 por ciento) y ampliar la matrícula de estudiantes hasta en 100 mil espacios más durante los siguientes 10 años.

“Tenemos el reto de crear 100 mil espacios en educación superior para poder alcanzar el 50 por ciento de cobertura (en educación superior) que marca el plan nacional de desarrollo. Tenemos que terminar el CuGuadalajara, CuTlaquepaque, CuChapala, CuTlajomulco, el CUCSH Belenes y el CuTonalá, el Centro Universitario de las Artes. Si la Universidad empieza a crecer a un ritmo de 15 mil estudiantes por año, estaremos aportando la mitad de lo que requiere Jalisco”.

Del total del número de espacios que se buscan incrementar, esperan que 30 mil de ellos sean del grado de posgrado; Villanueva comentó que todos los posgrados en la Universidad de Guadalajara serán totalmente gratuitos, ya que habrá becas del 100 por ciento para los estudiantes de estos grados de estudio.

“Todos los estudiantes regulares tendrán una beca del 100 por ciento de su matrícula; vamos a crear alrededor de 30 mil nuevos espacios en posgrados para tener al menos 50 mil estudiantes de maestrías y doctorados”.

Ricardo Villanueva habló del incidente ocurrido el miércoles en la preparatoria número 12 de la UdeG y señaló que, entre las metas con el nuevo presupuesto está la contratación de más personal docente y orientadores y expertos en situación psicológica para poder atender a estudiantes que requieran apoyo por su salud mental.

Villanueva reconoció nuevamente a Raúl Padilla López, ex rector y fallecido el pasado mes de abril, al considerarlo como la mente más brillante de la casa de estudios. El rector advirtió que en otras universidades del país podrían enfrentar complicaciones económicas por la falta de apoyo presupuestal de los gobiernos hacia ellas.

El gobernador de Jalisco ofreció disculpas a la comunidad universitaria por las afectaciones generadas durante el conflicto entre el Gobierno estatal y la UdeG, al reconocer diferencias con el finado Raúl Padilla, aunque señalando también su capacidad política.

Beneficios por aumento de presupuesto a UdeG

- Aumentar en 100 mil espacios la matrícula de estudiantes en licenciatura.

- Ampliar en 30 mil espacios en nivel de posgrado.

- Todos los estudiantes de posgrado tendrán becas del 100 por ciento en su matrícula.

- Gratuidad para estudiantes de todos los niveles educativos, es decir, libres de cuotas obligatorias y solo aportaciones voluntarias.

- Mediante el Sistema de Universidad Virtual (SUV).

- Mantener la cobertura universal del 100 por ciento de estudiantes en educación media superior.

EL DATO

Número de estudiantes en la UdeG

Matrícula total: 335 mil estudiantes.

Educación media superior: 189 mil 608 estudiantes.

Educación superior: 138 mil 549 estudiantes.

Posgrado: 7 mil 301 estudiantes.

Fuente: Coordinación de Planeación y Evaluación de UdeG.

