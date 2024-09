El registro de ingreso a la Universidad de Guadalajara (UdeG), está próximo a cerrarse, teniendo como plazo el día 30 de septiembre , con aspirantes a bachilleratos tecnológicos y tecnólogos, a licenciaturas y doctorados para el calendario 2025-A.

La Coordinadora General de Control Escolar, Laura Puebla Pérez, invitó a los interesados a inscribirse en alguna de las 133 licenciaturas y 51 posgrados que ofrece esta Casa de Estudio. El primer paso es registrarse en la página www.escolar.udg.mx.

“La fecha límite para que se inscriban es este lunes 30 de septiembre. Las clases iniciarán en enero para todos aquellos planes de estudio que van por semestres ”, informó.

Asimismo, todos los aspirantes deberán de presentar su examen de admisión el sábado 16 de noviembre.

La coordinadora hizo la invitación a visitar los diferentes campus universitarios. “A los que vienen por primera vez a un centro universitario, visiten las instalaciones, dénse una vuelta para que ubiquen el ambiente de las escuelas. Y, de ser posible, tengan una entrevista con los coordinadores de carrera de la que pretenden ingresar ”.

Lo mismo para quienes aspiran a programas en la modalidad virtual, aunque deberán tomar un curso propedéutico del 14 al 18 de noviembre. Puebla Pérez animó a la comunidad a inscribirse en esta modalidad. “Yo invito a todas las personas interesadas en seguir superándose y actualizándose en tener una carrera y una cédula profesional, a través de la modalidad virtual”, dijo.

Precios de inscripción

Los costos de inscripción varían según el nivel educativo:

Para el nivel de preparatoria, el costo es de 928 pesos.

Para licenciaturas, mil 43 pesos.

Para las maestrías, especialidades y doctorados, los rangos de costos están entre mil 50, hasta mil 345 pesos.

Carreras técnicas en bachillerato

El Sistema de Educación Media Superior (SEMS), oferta seis carreras técnicas:

El Bachillerato Tecnológico Agropecuario, ofrece en Administración de Pequeños y Medianos Negocios, y en Enfermería.

Además, el Bachillerato Tecnólogo Profesional en Mecánica Industrial, ofrece en Procesos de Manufactura Competitiva, y en Procesos Químicos Industriales.

“Si alguien, por alguna circunstancia particular, o porque no quedaron en la preparatoria en la que les gustaría estudiar, que no pierdan su tiempo y se inscriban en otra preparatoria, lo importante es estudiar”, dijo Puebla.

Pasos para la inscripción

Como se mencionó anteriormente, el primer paso es registrarse en la página www.escolar.udg.mx .

El segundo paso es el periodo de la toma de la fotografía, la firma y la huella , que se llevarán a cabo del 7 al 31 de octubre. Con este trámite, se expide la solicitud de ingreso a los estudiantes a todos los centros universitarios, incluidos los nuevos planteles universitarios de Tlaquepaque y Chapala.

Los pasos previos para los aspirantes, además de dudas particulares, se resolverán hasta el 13 de diciembre en cada uno de los centros universitarios. Las listas de los admitidos en ambas modalidades se publicarán el lunes 13 de enero.

