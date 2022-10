UdeG: Centros multitemáticos, la gran reforma universitaria

Para el rector general de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva, hacer todos los centros multitemáticos era una meta en su administración. Y en marzo de este año, la reforma que los habilita fue aprobada por el Consejo General Universitario.

Carlos Iván Moreno Arellano, coordinador general Académico y de Vinculación de la UdeG, destacó que la reforma lo que hace no es otra cosa que habilitar que los centros temáticos puedan diversificar su oferta. Es decir, no es un mandato para que ya tengan que crearla, sino que les quita la limitante jurídica que tenían para sólo tener ciertas carreras.

“Eso representaba una barrera jurídica si querían salir de estos temas. Los centros que anteriormente eran temáticos siempre han sido multidisciplinarios, aunque (las carreras fueran) de la misma área. Lo que busca la reforma es quitar la limitante para que puedan diversificarse sin restricciones y sólo basados en sus potencialidades académicas. También se busca que haya una mezcla de disciplinas cómo ingenierías biomédicas o matemáticas financieras”, destacó.

Además, Moreno Arellano recordó que esto no es nuevo, pues ya venía sucediendo desde hace años, por ejemplo el Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA) ya ofertaba Políticas Públicas, una carrera de Ciencias Sociales.

“A final de cuentas avanza a profundizar, dar un paso más a la Red Universitaria y la descentralización, que los centros universitarios tengan más atribuciones jurídicas y académicas y que la Universidad se vaya consolidando como una Red de Universidades muy al estilo del sistema universitario de California o Quebec, que no tienen limitantes”, señaló.

Además, adelantó que serán los propios centros los que decidan las carreras que podrán ofertar, así como la colaboración que harán con otros centros, pues los alumnos señalaron que, aunque están de acuerdo con la reforma, les preocupa la falta de maestros.

“El que los centros estén por áreas de alguna manera los hace tener la mayor eficiencia con los alumnos y si ofertaran diferentes carreras tendrían que tener muchísimos profesores de distintas ramas y está más difícil”, señaló Julieta Arias, de segundo semestre de Odontología en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud (CUCS).

¿Qué es un centro multitemático?

Un centro multitemático, a diferencia de los centros universitarios temáticos, reúnen diferentes carreras pese a no ser de la misma rama.

Los centros regionales, como el CUTlajomulco, el CUTonalá, el CUValles o el CUAltos son algunos de los 12 multitemáticos de la Red Universitaria.

Centros multitemáticos: la apuesta de Villanueva

La meta de Ricardo Villanueva Lomelí como rector de la Universidad de Guadalajara (UdeG) es que antes de concluir su periodo al frente de la casa de estudios (2019-2025), se logre que los centros universitarios sean multitemáticos. Así lo expresó para este medio en julio del año pasado y cada vez está más cerca de lograrlo.

“Los campus regionales son multitemáticos y funcionan mejor. Me tocó ser rector de un campus así (en Tonalá). Cuando se junta un estudiante de medicina con uno de derecho o con uno de artesanías, suceden cosas maravillosas”, dijo.

Además de apostar por los campus multitemáticos, el rector se comprometió a que en su periodo se sienten las bases hacia un modelo híbrido de enseñanza: clases virtuales y presenciales, pues no concibe una Universidad virtual al 100%: “La UdeG tiene un papel más allá de la docencia o lo académico. Sí creo que las escuelas tienen un rol de socialización que no se cubre”.

En lo que sí se podría avanzar es que las clases se puedan transmitir en línea en todas las aulas de la Universidad, y que en los programas educativos se defina cuáles se deben impartir de manera presencial y en línea.

Algunas materias no se pueden compartir, debido a los laboratorios o equipos necesarios. EL INFORMADOR/Archivo

Habrá algunas excepciones

Aunque el fin es tener diferentes carreras de las distintas áreas, hay carreras más complejas que no se pueden mantener así, señaló el rector para este medio en 2019.

“Las que son de ingeniería, las que requieren laboratorio, las que requieren infraestructura. Evidentemente son retos mayores. Sin duda, las que más retos me demandan de infraestructura o de gasto son carreras como Nanotecnología, pero creo que ese modelo podemos explorarlo y eso se adecuará más a la realidad”, señaló entonces.

Los beneficios de este tipo de campus, como CUTonalá, es acercar una diversidad de oferta educativa a la gente que han expulsado a las periferias: “Al tener campus multitemáticos tienes muchas ofertas que pueden verdaderamente darle opciones a toda esa población”.

Deben presentar una propuesta

El 10 de marzo pasado comenzó la cuenta regresiva de 180 días para que cada centro universitario propusiera su nueva denominación ante el Consejo General Universitario (CGU). Una vez definidas las nuevas denominaciones de los centros universitarios, deberán de realizarse las adecuaciones normativas al Estatuto General, a los Estatutos Orgánicos de los centros universitarios y demás normatividad universitaria.

En sesión histórica del CGU, fue aprobada la propuesta que tiene como estrategia reducir tiempos de traslado para los miembros de las comunidades y lograr una mayor colaboración multi, inter y transdisciplinaria.

Con ello, todos los centros metropolitanos de la Universidad de Guadalajara (UdeG) serán multitemáticos, al igual que el resto de los campus en las regiones de Jalisco.

La propuesta, impulsada por el rector general, Ricardo Villanueva Lomelí, facultará la creación de distintos programas educativos, de todas las áreas del conocimiento, en los campus universitarios que tradicionalmente han estado enfocados en carreras afines.

“Esto nos va a permitir que el agrupamiento de las disciplinas por temas sea mucho más amplio, lo que hará que en un futuro en el Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA) se oferte Arquitectura, o el Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño (CUAAD), Contaduría pública”, explicó Villanueva Lomelí.

Otra ventaja, dijo, es que permitirá que los estudiantes reduzcan tiempos de traslado para estudiar sus carreras.

“Un estudiante que vive en Tlajomulco, para estudiar Arquitectura, dedica tres horas de ida y tres horas de regreso; eso lo imposibilita. Ahora que los centros universitarios trabajen como regionales van a poder dar una oferta más diversa a la región intrametropolitana a la que pertenecen”, recalcó el Rector General.

Cada centro podrá proponer las carreras que albergará. EL INFORMADOR/Archivo

Piden mantener las ventajas competitivas

Con la reforma de la Universidad de Guadalajara (UdeG), los Centros Universitarios de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) podrán tener carreras de diferentes áreas. Sin embargo, esto implica desafíos y uno de ellos, a decir de Carlos Iván Moreno Arellano, coordinador general Académico y de Vinculación, es no perder las ventajas competitivas y prestigio que ya tenían los centros temáticos, sino acrecentarlo, pero lo es también es establecer mecanismos de colaboración para tener ofertas conjuntas con el objetivo de ampliar la matrícula.

Los alumnos de la Casa de Estudios expresaron esto como la principal preocupación. Por ejemplo, Víctor López, de segundo semestre de Derecho, resaltó que aunque por el tiempo de traslado sería beneficioso, pues cada quien escogería el Centro Universitario más cercano, “al implementar esto, bajaría la calidad educativa en todas las carreras”.

Fabricio, también de Derecho, coincidió en que ayudaría en los traslados, pero “podría ser un desastre” en cuestión de acomodar materias, maestros, horarios, entre otras cosas.

Sin embargo, Moreno Arellano resaltó que no es una reforma que mande, sino que habilita.

“Si no hay personal suficiente no se podrá por ahora, sólo a largo plazo. Será un tema de consenso y mucho debate para saber en cuáles áreas es pertinente, por ejemplo en carreras donde los espacios no son suficientes, como Medicina, o aquellas que son muy demandadas en el nuevo mercado, como ciberseguridad”, dijo.

Además, recordó que todo esto ya sucede en centros universitarios regionales, por lo que sólo se necesita replicar el modelo que por diseño han hecho en centros regionales.

Por ahora, señaló que aunque no todos los centros de la ZMG cambiarán su oferta, la idea es que todos avancen a diversificarse en los próximos años.

Destacó que no necesariamente se necesita presupuesto extra porque se busca aumentar la ventaja de la red, no más contrataciones, ni equipo, sino eficientar y compartir entre centros.

“Es un proceso paulatino. La red se concretó en 1994 y es un proceso inacabado, se va profundizando”, expresó.

Tienen opiniones divididas

Con la reforma de la Universidad de Guadalajara (UdeG) para que todos los centros universitarios sean multitemáticos los estudiantes chocaron en opiniones pues, aunque la mayoría lo ve con buenos ojos, hay quienes opinan que aunque no está mal, debe haber una estrategia que permita no subutilizar materias.

“Está bien sobre todo por la gente que se tiene que trasladar más. Me beneficiaría por el tiempo de recorrido que hago. Sería más fácil si mi carrera estuviera en CUCEI, que me queda más cerca, porque ahorraría dinero en camiones, me podría levantar más tarde o alcanzar a desayunar. Y de regreso de la escuela llegaría más rápido a la casa”, señaló Janeth estudiante de segundo semestre de Odontología en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud.

Gustavo, estudiante del octavo semestre de Contaduría Pública, señaló que es un movimiento acertado por parte de la Universidad, pues esto motiva más a los estudiantes a estudiar lo que ellos quieren: “a mi parecer, una de las razones principales por la cual los estudiantes no terminan sus carreras es el tema de los traslados de casa-centro universitario”.

Aunque también hubo quienes consideraron que no era buena idea porque muchas materias podrían estar subutilizadas y desaparecer, por lo que de todos modos se tendrían que trasladar a otros centros.

“Debería haber una estrategia muy exacta para que sepan qué personas están interesadas en qué materias para que puedan ofrecerlas en distintos centros. Por algo están los centros temáticos, para que todas las materias que se quieran cursar estén en un espacio y no se muevan de un lado a otro. A lo mejor tendrían que hacer mejores centros más céntricos de carreras más alejadas, como en el caso del CUCBA”, dijo Sandra Sofía estudiante del quinto semestre de Arquitectura.

Carlos Iván Moreno Arellano, coordinador general Académico y de Vinculación, recordó que una de las promesas y anhelos de la Universidad es que haya movilidad entre estudiantes en los distintos centros.

“Por supuesto que puede haber costos de transacción, pero con modelos híbridos se pueden fortalecer. Es un proceso gradual y tampoco sería viable que todos tengan todas las ofertas académicas, es también dependiendo lo que puedan ofrecer ”, dijo. El proyecto es para acercar la educación a jóvenes de toda el área metropolitana.