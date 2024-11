Este martes Carlos Iván Moreno, actual titular de la nueva Dirección General de Universidad Virtual y Aprendizaje Digital (UDGPlus) de la Universidad de Guadalajara, llevó a cabo su registro oficial como candidato a rector de la Universidad de Guadalajara, para el periodo 2025-2031.

Tras recibir su constancia como candidato y presentar su plan de trabajo a la Comisión Especial Electoral de la Casa de Estudios, compartió un mensaje a la prensa, compartiendo parte de este plan de trabajo, el cual, aseguró, buscará sumar a las metas de la red universitaria, que ha pensado a futuro mediante programas de continuidad y planeación.

Destacó que la Red Universitaria en la UdeG no se reinventa cada seis años con la llegada de una nueva persona rectora, sino que sus bases han permitido que se trascienda pese a los periodos.

Como parte de su agenda de trabajo, de llegar a constituirse como el nuevo rector de la máxima casa de estudios, señaló, se encuentra el poder repensar sobre las necesidades de apostar por una educación que se adecue a las nuevas necesidades, pero siempre de la mano de la tecnología ante los retos que supone la llegada de la Inteligencia Artificial.

Esto, dijo, sin dejar de lado claves como el trabajo colaborativo, la convivencia y la democracia, cuestiones que deben ser fortalecidas por las universidades de la mano del aprendizaje y el desarrollo de las habilidades, tomando en cuenta el bienestar estudiantil a través de prácticas docentes más empáticas, colaborativas y orientadas a las soluciones.

“Lo que estaré buscando será el implementar una política integral para el fortalecimiento del éxito y el bienestar estudiantil, que incluye elementos como la salud mental, donde fundamentalmente tenemos un grave problema. Entre los puntos más apremiantes, sin duda, está el que nuestros y nuestras estudiantes fortalezcan sus capacidades de aprender a aprender y a desaprender rápidamente, mientras que un segundo elemento es el desarrollo del carácter y la resiliencia”, señaló Moreno Arellano.

En plan de trabajo, que estará presentando oficialmente en los próximos días ya como candidato, se enfocará en cinco ejes, siendo uno de ellos el apostar por una universidad de la inclusión, a través de un crecimiento ordenado con calidad y pertenencia educativa, sobre todo para quienes más lo necesitan, aseveró Carlos Iván Moreno.

Otro eje, dijo, será el de la flexibilidad y la innovación, para que el aprendizaje digital sea una herramienta para hacer la educación más accesible, apostando por una movilidad educativa más ágil y una actualización constante, mientras que el tercer punto apuesta por revalorar la función docente para generar mejores condiciones para el éxito y bienestar estudiantil.

El cuarto eje será una universidad que fortalecerá el trabajo de las y los investigadores, a través de investigaciones colaborativas e interdisciplinarias que incidan socialmente, mientras que el cuarto será utilizar la cultura como un eje de cohesión.

“En suma, visualizo una universidad que fortalece no solo la transmisión y la generación de carácter colectivo y del conocimiento, sino también principalmente de los valores de sus estudiantes, de la empatía, de su resiliencia para enfrentar los tremendos retos, no solo del mundo profesional sino de el mundo de la democracia y la civilización. La Universidad de Guadalajara, en particular, son las personas y sus anhelos”, refirió el académico.

En su mensaje, también destacó que el proceso de sucesión se ha llevado a cabo en “un entorno agradable, en cohesión y en unidad”, y aseveró que así seguirá siendo en las próximas semanas durante el proceso de deliberación del consejo.

En general, Iván Moreno se dijo muy contento y emocionado de obtener su registro y haber recibido la constancia como candidato a rector, siendo este “su más grande honor en su carrera profesional”, por lo que agradeció a quienes lo acompañaron en este momento, y a quienes hacen posible la operación de la Red Universitaria.

Se espera que el consejo especial que se ha asignado para elegir a la nueva persona rectora pueda deliberar antes del término de este mes, teniendo la posibilidad de conocer al nuevo líder estudiantil incluso antes de que dé inicio la Feria Internacional del Libro en Guadalajara (FIL).

MV