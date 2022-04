El rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomelí, exigió una respuesta inmediata al gobernador de Jalisco ante los casos de violencia de género que se reportaron en la institución académica esta semana.

“Yo lamento que antes de que hubiéramos empezado la reunión, el gobernador no estuviera presente y haya declarado que se está politizando el asunto. Y le digo que sí, que la Universidad de Guadalajara está politizando este asunto, ¿cómo no vamos a politizar que los estudiantes tengan miedo de ir a la escuela?, hemos detectado que hay una campaña de generación de pánico e información falsa, hay quien quiere crear miedo y quiere hacer daño en las redes sociales”, aseguró Villanueva.

El rector de la UdeG explicó que las autoridades estatales y de seguridad deben de hacer su trabajo para cuidar a la comunidad universitaria.

“Con un estudiante que tenga miedo de ir a la escuela, me parece suficiente motivo para que estemos aquí reunidos, y me parece suficiente razón para que politicemos esto, porque el gobernador y todas las autoridades municipales y de seguridad no están haciendo su trabajo”.

Villanueva Lomelí enfatizó que la UdeG seguirá exigiendo seguridad a las autoridades estatales.

“Estoy muy orgulloso de politizar las causas justas, y la UdeG seguirá haciendo desplegados, cuesten lo que cuesten, y le molesten a quien le molesten. El gobernador debería de estar aquí para escuchar a la comunidad universitaria de más de 320 mil jóvenes que tienen miedo de ir a la escuela. Si el gobernador tiene otras cosas más importantes que hacer que sentarse a dialogar y escuchar a la comunidad universitaria, me gustaría saberlas”.

