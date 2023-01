El rector general de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomelí, emitió su postura sobre la prisión preventiva en contra del expresidente de la FEU, Javier Armenta Araiza, así como los estudiantes Iván Cisneros González y José Rojas Umazor. Dijo que su proceso debe de ser fuera de la cárcel y con apoyo de sus abogados.

La prisión preventiva la emitió el juez décimo de control, Felipe de Jesús Rivera Gallegos, a los tres jóvenes por el presunto delito de despojo con violencia de inmuebles y aguas, esto por la ocupación de un predio de 13.6 hectáreas en propiedad de privados, conocido como Parque Resistencia Huentitán.

“No tengo problema de que se lleve a cabo el juicio, solamente pido que ellos lleven el juicio fuera de la cárcel, que ellos enfrenten lo que hicieron, en el Estado de Jalisco quien la hace la paga, eso dijo el gobernador, espero que el juez pague lo que hizo ayer, espero que sean congruentes, no tengo problema en que los estudiantes enfrenten un juicio por haber entrado de un predio que dicen que es un predio que es privado y que debería ser un parque que defiendan todos los jaliscienses. Ellos no son un peligro para Jalisco para estar detenidos, cualquier caso como este la gente debe de afrontarlo, pero en casa con abogados. Ellos no deben de estar seis meses encarcelados”, comentó el rector.

Los delitos por los que son perseguidos datan del año 2021 y fueron denunciados por las empresas “Operadora Hotelera Salamanca” y “Hoteles Rivera Delux”, cuando el mes de marzo estudiantes y vecinos de la colonia Huentitán ingresaron de manera pacífica al predio ubicado en el Periférico Manuel Gómez Morín y la Calzada Independencia.

Los estudiantes y manifestantes se mantuvieron al interior del espacio denominado “Parque Resistencia Huentitán” por 144 días hasta que la Fiscalía del Estado de Jalisco los desalojó de forma violenta, el 19 de agosto de ese mismo año.

Villanueva resaltó que por el delito de despojo ellos no deben de estar en prisión hasta que se determine la vinculación.

“Que me diga el juez por qué deben de estar encarcelados por un juicio de despojo, ni siquiera tienen la posesión, hace un año los desalojaron con violencia, ese tema ya había acabado. El juez exageró ayer, se extralimitó, la prisión preventiva desapareció la corte de jurisprudencia dijo que eso está mal, cuando no hay peligro o riesgo”, manifestó.

Además, el rector dijo sentirse emocionalmente mal al no regresar de los juzgados de Puente Grande con Armenta, Cisneros y Rojas.

“Soy un ser humano que ayer llevó a tres jóvenes y no se regresó con ellos, soy padre de familia, los papás de ellos creen que durmieron, no se puede estar contento con lo que está pasando”, señaló.

La dictaminación de la prisión preventiva fue hasta la continuación de la audiencia el próximo 10 de enero, en donde se decidirá si son vinculados a proceso.

JM