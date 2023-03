El rector general de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomelí, denunció que desde el Gobierno de Jalisco continúa la persecución política en su contra, esta vez con base en una carpeta de investigación en la cual se le pretende culpar por malversación de fondos a su paso por la Secretaría de Planeación Administración y Finanzas, en el año 2013.

En sesión extraordinaria del Consejo General Universitario, acusó que uno de los presuntos implicados en el caso, quien ya se encontraba en el penal de Puente Grande, fue presionado por sus abogados y personal de la Fiscalía Estatal Anticorrupción para declarar que Villanueva Lomelí estuvo involucrado en la presunta malversación de fondos y que fuera puesto en libertad.

“Es una investigación que lleva cuatro años, se le pidió a uno de los detenidos en Puente Grande, un jueves se le pide que si me menciona se le dará permiso para que lleve su caso en libertad, sabemos que en la Fiscalía Anticorrupción están redactando junto con los abogados, una declaración en la que me quieren mencionar, con un criterio de oportunidad donde si me menciona esta persona tendrá oportunidades”, comentó Villanueva.

Afirmó tener conocimiento de cada reunión de los abogados que llevan este caso con personal de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción, y denunció que tras cuatro años de que inició el juicio y sin mayores avances hasta la fecha, se cite a los presuntos involucrados a ampliar declaraciones que “manchan su nombre”.

Villanueva Lomelí recordó que en el año 2015 se orquestó otra campaña de difamación en su contra, por el presunto desvío de recursos en la compra de iPad’s, la cual, admitió casi acaba con su carrera política y puso en riesgo la vida de su familia.

“Tengo claro que el gobernador y el ejecutivo está presionado al fiscal para que se amplíe la declaración, cuatro años después van ampliar la declaración de un detenido, ese detenido gozo de libertad a los cuatro días que le piden que firme documentos y lo que se intenta es marchar mi nombre como ya lo hicieron en 2015, porque sé bien que una mentira repetida miles de veces genera daño, no voy a permitir que dos veces en mi vida me vuelvan a hacer lo mismo, tengo familia y ya soportaron una vez una guerra sucia con mentiras”, refirió.

Ante el actual caso en donde se le acusa de una ampliación presupuestal indebida al Comisión Estatal del Agua de Jalisco, señaló que cuenta con todas las actas y reuniones donde se certifica la legalidad de la transacción, la cual resaltó fue mandatada por el Ejecutivo Estatal, pues resaltó que el secretario de Finanzas sólo “mueve el recurso de cuentas por órdenes del Ejecutivo”.

Resaltó que esta es una de las represalias por defender la Universidad de Guadalajara ante “el gobierno autoritario” de Jalisco y previó más mentiras y actos de difamación en su contra.

En la sesión extraordinaria del Consejo General Universitario de la Universidad de Guadalajara donde se dio explicación de los hechos, consejeros de la red universitaria dieron muestras de apoyo al rector.

JM