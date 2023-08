Es una situación complicada, noches de estudio, largas pruebas y ensayos para el examen de admisión para que finalmente te enteres de que el resultado no era el que esperabas. El paso a la universidad, y particularmente la Universidad de Guadalajara (UdeG), es un trayecto difícil, miles de jóvenes aspiran a un lugar en la más representativa Casa de Estudios de Jalisco, pero a pesar de contar con una extensa red, no hay lugares para todos; sin embargo, no te desesperes aún tienes opciones.

Antes que nada es importante que estés tranquilo, tranquila, y también que reconozcas tu esfuerzo, no cualquiera sale de la preparatoria y aspira a una licenciatura o ingeniería, aunque parecen muchos los jóvenes que participan en el examen, la realidad es que muchos otros se han quedado en el camino, fallar la prueba no es el fin de tu vida, renunciar a tus sueños sí. Aunque parezca todo perdido por un instante, te recordamos que hay alternativas, hay opciones y, afortunadamente, también hay segundas oportunidades.

Algunas opciones por si no quedaste en la UDG

Se dice que para cada problema hay más de mil respuestas, no pasar el examen es una oportunidad, no un obstáculo; piensa en eso, la vida sigue y puedes aprovechar el tiempo en las siguientes opciones:

Obtener experiencia laboral o voluntariado: La universidad no es la única forma de comenzar una vida profesional, puedes comenzar a laborar este mismo instante, pero puedes hacerlo con criterio, por ejemplo, si tu opción fue estudiar la carrera de medicina puedes practicar dentro del voluntariado del grupo de juventudes Cruz Roja Mexicana, puedes trabajar como practicante en un taller de computadoras si aplicaste a una ingeniería del CUCEI, entre otros, el objetivo es conseguir experiencia. Participa en actividades extracurriculares: Una buena opción para desarrollarse y al mismo tiempo desahogarse es practicar alguna actividad artística, estás ayudarán a superar la etapa de depresión, pero además pueden ayudarte a desarrollar tu personalidad y a demostrarle a las universidades que eres una persona completa, por otro lado, si aplicaste a alguna de las ramas del CUAAD te permitirá adelantar algún talento artístico o fundamental para tu carrera. Busca otra universidad: La Universidad de Guadalajara no es la única opción para estudiar, hay muchas escuelas, algunas de ellas privadas, técnicas, especializadas y muchas más, la escuela no hace al estudiante, por si quieres estudiar, siempre habrá maneras de y medios para lograrlo, por si fuera poco, en algunas ocasiones quedan cupos en la misma UdeG, pero en otras carreras, si te llama la atención otra licenciatura, y aún tiene espacios, puedes aplicar directamente, por eso es muy importante contemplar segundas opciones el punto es no rendirse.

Volver a aplicar el examen

Como ya se señaló, puedes aplicar de nuevo la prueba de admisión a tu carrera y centro predilecto, muchas carreras de la de universidad son semestrales y otras son anuales, por lo que tienes tiempo para volverte a preparar; visualiza tus últimos resultados, ve tus puntajes y en dónde puede mejorar, inscríbete a cursos o talleres de inglés, español o matemáticas, repasa de forma constante y aplica estrategias de estudio a veces un cambio de perspectiva puede ayudar a mejorar el desempeño, mantén la mente abierta, no es el fin del camino, sino el principio y donde hay deseo hay voluntad.

OA