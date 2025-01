Los secuestros virtuales y las llamadas de extorsión a integrantes de la comunidad educativa de la Universidad de Guadalajara (UdeG) incrementaron en el último años, según los registros de la Coordinación General de Seguridad Universitaria.

De acuerdo con el coordinador general de esta unidad, Montalberti Serrano Cervantes, tan solo en 2024 se registraron 57 casos de extorsión telefónica, contra los 16 registrados el año previo, y los 10 registrados en 2022.

En el caso de los secuestros virtuales, añadió, en todo 2024 se reportaron ante la coordinación 46 situaciones de este tipo, en comparación con los nueve casos registrados en 2023 y los cinco reportados en 2022.

“De 2016 a 2024 se han reportado 108 llamadas de extorsión y 76 secuestros virtuales; pronosticamos que 2025 será un año complicado en materia de llamadas de extorsión y secuestros virtuales, de los cuales ya registramos dos el día de ayer”, indicó Montalberti Serrano.

Los estudiantes que se han visto mayormente afectados por el delito de extorsión telefónica han sido los del Politécnico, con 27 casos, seguido de la Prepa 06 y el CUCEI, con seis casos cada escuela. En el caso de los secuestros virtuales los planteles con mayor afectación han sido El CUCEA y el CUCEI con ocho casos cada uno, y las prepas 05 y 09 con cinco reportes respectivamente.

Ante lo que consideró como “un disparo exponencial” de delitos es en materia de llamadas de extorsión, que van orientadas a los secuestros virtuales, Francisco Jiménez Reynoso, responsable del Área de Vinculación, indicó que “se debe reforzar la prevención a través de la comunicación, advirtiendo a la población sobre si no se conoce el teléfono del cual están marcando lo mejor es no responder la llamada; los robos y los asaltos no paran, por todo ello necesitamos reforzar la seguridad pública”, apuntó.

En este sentido, destacó el esfuerzo de algunos municipios como Zapopan con la creación de la Policía escolar, que espera que se replique en toda la entidad.

“Necesitamos el apoyo de los municipios para combatir los ataques que reciben nuestros estudiantes desde primarias, secundarias, preparatorias y centros universitarios; lo que más nos preocupa en este momento es el tema de seguridad y violencia”, expresó.

Respecto de este tipo de situaciones y frente a la incidencia delictiva que, en general, ataca a la comunidad estudiantil, explicó el coordinador general de Seguridad Universitaria, es que se han establecido ya diversos vínculos con las policías municipales de la Zona Metropolitana de Guadalajara y con las autoridades estatales, entre ellas, el sistema de videovigilancia C5, a fin de establecer protocolos que permitan generar prevención, eviten que la comunidad estudiantil caiga en estos delitos, aprenda a identificarlos cuando ocurren y conozca los pasos a seguir para denunciar lo ocurrido, tanto ante la UdeG para dar seguimiento a la incidencia delictiva que afecta a las y los estudiantes de la red universitaria, como ante las autoridades gubernamentales.

Señaló que durante 2024 se reportaron en total 612 incidentes, de los cuales 223 corresponden a robos, 57 a extorsiones y 46 a secuestros, delitos que van al alza. En cuanto a las zonas de mayor incidencia, explicó que el área del Tecnológico es la que presenta mayor número. En materia de personas desaparecidas, informó que desde 2014 y a la fecha hay 23 jóvenes estudiantes que siguen sin ser localizados, seis fueron encontrados sin vida y otros 74 fueron localizados con vida.

Ante ello, refirió Montalberti Serrano, el objetivo es crear un Consejo Estatal de Prevención y Seguridad Escolar en el que se compartan experiencias, estadísticas en esta materia, medidas de contención que puedan generar políticas públicas para mejorar la seguridad en entornos educativos, propuesta impulsada por la UdeG.

Lo anterior, dijo, debido a que es de suma importancia el conocer qué sucede en otros planteles en materia de robos, acosos, violaciones, privaciones de la libertad, distribución de drogas o intentos de suicidio, entre otros ilícitos a los cuales le da seguimiento esta casa de estudios desde la Coordinación General de Seguridad Universitaria, que recibe y atiende los reportes del alumnado y de sus padres, madres y personas tutoras, en el número telefónico 33-3191-2579.

“Estableceremos contacto con el Director de Seguridad Pública estatal para, por su conducto, formalizar la propuesta, e invitar a las demás instancias de educación. Desde hace muchos años tenemos un grupo de WhatsApp con otras instituciones, donde compartimos experiencias, pero la idea sería formalizarlo con el gobierno del Estado. Si no conocemos lo que nos está pasando a todos, muy difícilmente lo vamos a cambiar; por eso, la idea de este consejo es que contribuya a formular una política pública homologada en prevención y seguridad dentro y fuera de los planteles, bajo un mismo protocolo de acción”, afirmó.

