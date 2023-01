Acompañandos del rector de la Universidad de Guadalajara (UdeG), Ricardo Villanueva Lomelí; de la presidenta de la FEU, Zoé García, sus abogados y académicos de la casa de estudios, este martes salieron de prisión los tres jóvenes universitarios, Javier Armenta, Ilich Cisneros y José Rojas Umazor.

Luego de seis días en prisión preventiva, los universitarios salieron con una sonrisa en el rostro, agradeciendo a toda la sociedad que les apoyó para que fueran liberados tras ser acusados por el delito de despojo con violencia de inmuebles y aguas, por el cual fueron vinculados a proceso debiendo sujetarse a la medida cautelar de firma periódica y no acercarse al predio en el cual se manifestaron por 144 días.

“No nos liberó el Estado, nos liberó la gente que luchó en calle, que alzó la voz, y nos liberaron las y los universitarios, las autoridades que no dejaron de luchar por nosotros y de eso estoy muy agradecido”, expresó Javier Armenta al salir de prisón preventiva.

Aseguró que, y que pese así lo solicitó la empresa que les denuncia, no se emitirá ninguna disculpa pública reconociendo que la protesta había sido un error, sin embargo “bajo ninguna circunstancia es un error defender lo que el Gobierno no defiende: recuperar un parque bajo ninguna circunstancia será un error”, añadió.

Por su parte, Ilich Cisneros señaló que en todo momento se les respetó sus derechos humanos al encontrarse en Puente Grande; sin embargo, aseguró que los tres se sienten con un sentimiento de injusticia e indignación.

Pese a ello, dijo haberse sentido respaldado en todo momento por la comunidad universitaria y la sociedad que apoyó la causa exigiendo su liberación inmediata. “Estamos listos para lo que sigue”, indicó.

“Quiero apoyar de todo corazón a mi universidad por apoyar incansablemente a un león negro. Gracias a ustedes el día de hoy estamos libres. No me queda nada mas que agradecer a ciudadanos y ciudanas organizadas, a las asociaciones civiles, a la FEU mi respeto, Con la UdeG y sin la UdeG nada”, dijo por su parte José Rojas Umanzor.

Para el rector de la casa de estudios, Ricardo Villanueva, esta acción representa el fruto de la lucha y resistencia por parte de la comunidad estudiantil, así como de la sociedad civil, figuras y partidos políticos, y de la sociedad en general que se sumó a la causa.

“No hay nada que festejar porque esto nunca debió de suceder; pero de corazón, gracias a la sociedad, instituciones y partidos políticos que se sumaron a esta gran defensa”, declaró.

Como lo había referido el abogado de la UdeG que lleva el caso, Juan Carlos Guerrero, sin duda se apelará la vinculación a proceso determinada por el juez décimo de control, Felipe de Jesús Rivera Gallegos, además de que se interpondrá una queja ante el Consejo de la Judicatura por la misma causa, pues, aseguró, “este encarcelamiento fue mandado desde Casa Jalisco”.

“Nos sentimos verdaderamente agradecidos y respaldados por el Gobierno federal. Quiero agradecer al Presidente Andrés Manuel López Obrador y a la Secretaría de Gobernación, al subsecretario Alejandro Encinas y a su gente que vino, los dos encargados de la subsecretaría a quienes ya agradecí personalemente. Fueron quienes nos dieron tantita tranquilidad”, dijo respecto de la observación de los derechos humanos en esta audiencia, enviada por la Presidencia de México.

Añadió, ya se hizo la invitación para que los jóvenes puedan sumarse al mecanismo de protección para personas defensoras de los derechos humanos en causas sociales.

“Hoy no es un día para celebrar, no es una victoria, no lo podemos definir ni cerca como una victoria, ni vamos a lanzar campanas al vuelo porque a nuestros compañeros se les violentaron sus derechos humanos, se violentó el proceso, se fabricaron pruebas, y las y los estudiantes estamos sumamente molestos y molestas del precedente que sienta el gobernador de nuestro Estado”, dijo por su parte la presidenta de la FEU, Zoé García.

