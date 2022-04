Con la entrada en vigor hace una semana del nuevo Protocolo para la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia de Género (PPASE) de la Universidad de Guadalajara (UdeG), la jefa de la Unidad Para la Igualdad, Érika Loyo, señaló que todo acto que sea un delito como hostigamiento y acoso sexual se notificará a la Fiscalía del Estado de Jalisco.

"Nosotros como universidad seguimos nuestro propio proceso a nivel institucional, si la situación o la chica presenta la posible comisión de un delito, tenemos la obligación de notificarlo y darlo a las autoridades, entonces cuando se detecta la comisión de un delito todo se notificará a las autoridades judiciales, ya ellos levantan su propio procedimiento que es paralelo al que sigue la universidad", comentó Érika Loyo.

Loyo, señalo que ya será decisión de la víctima si se judicializa su caso, pero aseguró la UdeG les aconsejará al respecto.

"La chica o chico, persona que esté denunciando, sabrá si sigue su proceso jurídico ante las autoridades", acotó.

Además, con el protocolo se evitará que el denunciante sea revictimizado, ya que solamente se tiene que dirigir con el primer contacto, por lo cual ya se han definido 102 personas certificadas ante el estándar de competencias nacional, 539 de atención a víctimas de la red Conocer, la mayoría psicólogos con perfil socioeducativo y trabajadores sociales.

"No tiene posibilidad de revictimización, todos en la Universidad debemos de saber si una chica llega con su profesor de carrera, el maestro le tiene que decir, -no me cuentes a mí-, te llevo con el primer contacto, en ese momento evitas revictimización, y que no sepan varias personas e incluso que se ponga sobre aviso a la persona agresora, es muy importante, además lo que garantizas es un principio rector de no represalia", dijo.

Para Loyo es importante la entrada en vigor, ya que también el protocolo brindará apoyo a estudiantes que han sido agredidos a través de redes sociales.

"Este nuevo protocolo contempla la violencia de género en términos amplios, es decir, varios tipos y modalidades, no solamente el acoso y hostigamiento que son conductas de violencia sexual, estamos incluyendo la violencia digital y algunas otras más", refirió.

