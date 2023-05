Ian Emanuel González Santos, oriundo de Puerto Vallarta, Jalisco, tiene solo 13 años y está a solo unas semanas de convertirse en el Químico Farmacobiólogo más joven que ha egresado de la Universidad de Guadalajara.

Fue durante la presentación de su cuarto informe de actividades que el rector de esta casa de estudios, Ricardo Villanueva, presumió y aplaudió los logros de este joven, quien se ha convertido en un ejemplo para toda la red universitaria.

Ian contó que desde muy pequeño siempre tuvo muchas inquietudes que en sus clases habituales sus maestros no podían resolver, al desanimarse el pequeño se sentía apartado por no poder congeniar en el entorno en el cual se encontraba entonces. Fue entonces que su mamá, Sandra Santos, al verlo desanimado, optó por educarlo en casa, hasta que comenzó con las pruebas correspondientes que corroboraron, Ian era un menor de altas capacidades.

“Ya desde pequeño tenía conocimientos sobre microbiología, hematología, química, y por eso empecé a buscar carreras que tuvieran todas esas materias que me gustan, entonces la que vi más conveniente fue QFB porque tenía ramas de genética, biología molecular, matemáticas, dije 'esta es mi carrera ideal' y hasta la fecha estoy increíblemente contento con ella”, contó el joven.

A los 8 años supo que era su carrera

Fue gracias a la invitación del doctor en ciencias biomédicas, Francisco Josué Carrillo, para que asistiera de oyente a algunas de sus clases cuando apenas tenía ocho años, que le nació la pasión por estas materias, y al confirmar que quería ser Químico Farmacobiólogo, hizo su examen de ingreso como cualquier otro alumno de la red universitaria y estudia en el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías (CUCEI).

“Me sentí muchísimo mejor al entrar a la Universidad al haber una mayor amplitud de temas y de que lo profundizaban tanto como yo lo quería”, dijo.

Aunque podría parecer que para un menor sería complicado convivir con jóvenes al menos cinco años más grandes que él, Ian contó que esto solo ocurrió al inicio, pero hoy día ha logrado hacer grandes vínculos y amistades con sus compañeros y compañeras.

“Ser el primer alumno de mi edad en terminar esta licenciatura es una gran emoción. Me siento increíblemente orgulloso de mi universidad, siento que he aprendido muchísimo. Estoy completamente agradecido con esta universidad porque buscamos mucho para poder encontrar ese nivel académico, y fue gracias a que aquí me abrieron las puertas que estoy a punto de concluir mi licenciatura y ya terminé mi maestría”, dijo el joven, quien además ya concluyó su maestría en Biología Molecular y Genética.

Busca un doctorado

Añadió que ya tiene varias propuestas para realizar su doctorado, pero aun no ha decidido en qué la hará, sin embargo, hoy tiene claro que su sueño es tener una empresa de biología molecular donde pueda realizar diagnósticos de reducción de polimerasa, inventar curas para enfermedades, o impulsar proyectos como los que hoy lleva, como la modificación de una tanasa de aspergillus niger para insertar ese gen en tricodermato bio para la degradación de PET o la regeración de melanocitos con plasma rico en plaquetas con pacientes con vitiligo.