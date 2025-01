Este lunes se dieron a conocer las listas de admisión de la Universidad de Guadalajara para las y los nuevos estudiantes de licenciaturas e ingenierías, quienes conformarán el ciclo escolar 2025-A, que inicia oficialmente el próximo jueves 16 de enero.

En este dictamen fueron admitidos 17 mil 264 nuevos estudiantes a la red educativa, quienes tomarán clases en alguno de los 19 centros universitarios que la componen.

Sin embargo, otros 14 mil 509 nueve fueron los “no admitidos” a la UdeG por distintas cuestiones, que pueden ir desde no haber pasado los exámenes de admisión, no haber presentado la documentación requerida en tiempo y forma o simplemente por no haber dado seguimiento al trámite.

En este sentido la Universidad de Guadalajara cuenta con dos mil 675 cupos disponibles en distintas carreras, a las cuales pueden solicitar acceso las personas quienes hubieran concluido su trámite y quienes no hubieran sido admitidas en la primera opción a aplicar, las cuales pueden ser consultadas en www.escolar.udg.mx para llevar a cabo el proceso de cambio de aspiración.

Sin embargo, de acuerdo con la coordinadora General de Control Escolar de la UdeG, Laura Puebla Pérez, aquellas personas quienes no deseen cambiar su aspiración, y sea su deseo volver a aplicar a la carrera de su elección, así como para las personas que desean iniciar con sus trámites para el ingreso a la universidad, correspondiente a agosto de 2025, es decir, del ciclo 2025-B, deberán iniciar sus trámites el próximo mes de febrero.

El periodo de registro inicia el 01 de febrero y termina el 28 de ese mismo mes , y de acuerdo con Puebla Pérez, mientras más pronto se inicie el trámite más sencillo será resolver dudas y poder contactar con la Universidad de Guadalajara para aclarar dudas.

El examen de admisión se estará llevando a cabo el día 17 de mayo de manera presencial, y el dictamen de admisión se tiene programado para el día lunes 14 de julio de 2025.

El inicio de clases del ciclo 2025-B, según el programa preliminar de la Universidad de Guadalajara, será el lunes 11 de agosto.

Las fechas también aplican para el inicio de trámites de nivel media superior (preparatoria). Ambos trámites se llevan a cabo en la plataforma www.escolar.udg.mx.

Como una recomendación adicional, la coordinadora Laura Puebla invitó a las y los jóvenes quienes aspiran por un lugar en la Universidad de Guadalajara a conocer las nuevas sedes y las nuevas licenciaturas que ofrece la casa de estudios, las cuales están enfocadas en las nuevas necesidades y los empleos del futuro, con el objetivo de ofrecer nuevas oportunidades laborales más allá de las carreras “de tradición”.

Para ello las y los interesados pueden acceder a la plataforma https://guiadecarreras.udg.mx, donde se incluye información sobre los campos de aplicación, perfiles de ingreso, campo laboral y, por supuesto, los planes de estudio de las nuevas carreras e ingenierías.

