Admite UdeG a más del 50% de aspirantes a una carrera universitaria

Este lunes la Universidad de Guadalajara dio a conocer las nuevas listas de admisión a alguno de sus 19 centros universitarios como parte del ciclo 2025-A, sumando un total de 17 mil 264 nuevas y nuevos estudiantes de la red educativa.

Así lo dio a conocer la coordinadora General de Control Escolar de la UdeG, Laura Puebla Pérez, quien dijo, esta cifra representa el 54.3% del total de las 31 mil 793 aspiraciones.

El porcentaje de quienes lograron aprobar todos sus exámenes y concluir el proceso de documentación para ser parte de la Universidad de Guadalajara es superior al registrado en el ciclo previo: para el calendario 2024-B iniciado en agosto pasado fue del 40.9%.

“Estamos muy felices de compartirles que superamos la barrera del 50%. Hemos admitido al 53% en el esfuerzo encabezado por nuestro rector general (Ricardo Villanueva), así como en las nuevas carreras y cupos disponibles que harán que este número siga creciendo” , dijo la coordinadora.

De hecho, esta es una cifra récord para los calendarios A, pues apenas en 2024-A se había alcanzado una admisión del 53.10%, la más alta hasta entonces desde 2014.

Las y los estudiantes universitarios iniciarán sus cursos el próximo jueves 16 de enero. Sus cursos de inducción podrán encontrarlos en las plataformas www.escolar.udg.mx y www.gaceta.udg.mx .

Laura Puebla indicó que nuevamente fue el Centro Universitario de Ciencias de la Salud (CUCS) el que más nuevos aspirantes recibió, con un total de siete mil 044, por ser el centro que alberga a las carreras de mayor demanda, aunque solo mil 883 fueron admitidos (el 26.7%).

Le siguió el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías (CUCEI), con tres mil 954 aspirantes, y en el cual se admitió a dos mil 454 (62.06%), mientras que el Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA) registró tres mil 924 aspiraciones, habiendo recibido al mayor número de nuevos estudiantes, con tres mil 050 (77.7% del total).

En el caso del Centro Universitario de Los Lagos se admitió a los 203 aspirantes, es decir, el 100% de quienes hicieron trámites para estudiar ahí, de la misma forma que se admitió a todas las aspiraciones del Centro Universitario del Norte (129 aspirantes), del Centro Universitario de Chapala (33 aspiraciones) y del Centro Universitario del Sur (407 aspirantes).

Al respecto, la coordinadora explicó que estas carreras, a la par de la Licenciatura en Derecho, que ocupó el cuarto puesto como la más solicitada, siguen siendo carreras “de tradición”, al probablemente conocer a alguien cercano a quien consideren exitoso o exitosa tomándoles como ejemplo y pretendiendo el alcanzar el mismo éxito.

Ante ello, Laura Puebla envió una invitación a la sociedad, especialmente a las y los estudiantes de preparatoria y bachillerato, a que conozcan las nuevas carreras que oferta la Universidad de Guadalajara, y que en su mayoría están orientadas a los trabajos del futuro, en los cuales no solo existe mayor posibilidad de ocupar un lugar, sino también de acceder con mayor éxito al campo laboral.

La comunidad puede conocer sobre las nuevas carreras universitarias y las nuevas sedes educativas de la UdeG en la plataforma https://guiadecarreras.udg.mx , donde se incluyen los campos de aplicación, perfiles de ingreso, campo laboral y, por supuesto, sus planes de estudios.

Las tres carreras con más alta demanda, en CUCS

Como lo adelantaba la coordinadora Laura Puebla, las licenciaturas con más alta demanda se encuentran en el CUCS. En primer lugar está la carrera como Médico Cirujano y Partero, que en este ciclo tuvo cuatro mil 904 aspirantes en todos sus centros universitarios, de los cuales dos mil 180 fueron precisamente de CUCS.

Le siguió la Licenciatura en Psicología, con mil 857 aspiraciones en toda la red, de las cuales mil 198 fueron en CUCS. En el tercer puesto se ubicó la licenciatura en Cirujano Dentista, con mil 676 postulaciones, de las cuales mil 071 estuvieron en CUCS

Otra de las licenciaturas más buscadas, la quinta por orden de preferencia por parte de los aspirantes, fue en este ciclo la enfocada a la Enfermería, que tuvo mil 447 aspirantes, de los cuales 694 aplicaron al CUCS.

Ingeniería en Animación y Licenciatura en Negocios Sostenibles, entre las menos buscadas

Por el contrario, explicó la maestra Laura Puebla, hay otras 10 licenciaturas consideradas como las menos buscadas, y que de acuerdo con la coordinadora General de Control Escolar de la UdeG, Laura Puebla, es probable que se deba a que son carreras nuevas, y que todavía no son conocidas entre la comunidad estudiantil.

Se trata de la Ingeniería en Animación y Tecnologías Creativas y la Licenciatura en Negocios Sostenibles (ofertadas en CUChapala), que solo tuvieron una aspiración, así como la Licenciatura en Ingeniería en Manejo de Recursos Naturales (en CUNorte), a la que solo postularon dos personas.

En el CUTlajomulco se ofrecieron la Licenciatura en Ciencias Ambientales y del Territorio y la Licenciatura en Construcción de la Paz y Seguridad, las cuales solo tuvieron tres aspiraciones.

En los casos de la Licenciatura en Ingeniería Teleinformática (CUSUR) y la Ingeniería en Desarrollo Software (CUChapala), solo hubo cinco aspiraciones, mientras que en la Licenciatura en Geografía (CUCSH) solo se postularon seis personas.

En todos los casos, indicó la coordinadora Laura Puebla, se mantienen cupos abiertos para que, aquellas personas quienes no quedaron en otra carrera puedan acceder a alguno de los espacios disponibles, en caso de así quererlo.

La Licenciatura en Danza, ofertada en CUAAD, también tuvo únicamente cinco aspiraciones, sin embargo, esta no se encuentra disponible para cambio de aspiración por el resto de exámenes personalizados que conlleva el proceso particular de la licenciatura.

Para consultar los cupos que quedan pendientes por ocupar las y los estudiantes pueden acceder a la plataforma gaceta.udg.mx , donde podrán conocer los dos mil 675 espacios disponibles, así como el proceso de aplicación, que tiene como plazo de cierre el día de mañana 14 de enero. El jueves 16 de enero se dará a conocer el nuevo dictamen para que puedan iniciar sus clases ese mismo día.

“Para quienes no hayan quedado dictaminados, y no deseen hacer un cambio de aspiración, les recordamos que iniciamos nuevos trámites a partir del próximo 01 de febrero. Solo tenemos el mes de febrero para el registro, y es muy importante que no lo dejen para el final”, indicó Laura Puebla.

