En su cuarto informe de actividades, César Barba, director del Sistema de Educación Media Superior (SEMS) de la Universidad de Guadalajara (UdeG), destacó que, a pesar de que no existió un aumento presupuestal, se logró la admisión del 100% de los estudiantes a las preparatorias. Dijo que mientras en 2019 tenían a 158 mil 229 alumnos, ahora son 184 mil 604.

Destacó proyectos como Semestre Base, para que los que ingresan en el calendario “A” puedan nivelar sus conocimientos.

“Semestre Base se convirtió en una de las acciones emblemáticas de nuestra gestión, partiendo de aquella máxima de que un ejército puede avanzar tan rápido como el más lento de sus soldados y en esta comunidad a nadie vamos a dejar atrás. Gracias al trabajo de nuestras escuelas este año recibimos a mil 108 estudiantes más que el año pasado”.

Resaltó que cinco mil 393 profesores participaron en eventos de capacitación, la estrategia contra acoso y violencia y el combate a la desigualdad.

“De ser este un año difícil en términos presupuestales, seguimos trabajando para mejorar las condiciones de nuestro personal académico, administrativo y de servicio, que son el motor y el alma del trabajo que nos ha llevado tan lejos. Logramos que se lanzaran nuevas convocatorias para la promoción del personal”.

Villanueva adelanta que habrá diálogo con Gobierno Estatal

Durante la presentación del cuarto informe de César Barba Delgadillo, director del Sistema de Educación Media Superior (SEMS), el rector Ricardo Villanueva adelantó que habrá diálogo con el Gobierno estatal.

Ante la presencia del secretario general de Gobierno, Enrique Ibarra; del presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco, Daniel Espinosa, y de la diputada Mara Robles, entre otros personajes, Villanueva dijo que platicaría con Ibarra sobre asuntos económicos. “Tengo muchos pendientes, traigo muchos problemas y muy poco dinero, y ahorita platicaré con el secretario de Gobierno de eso”.

El rector agregó que cuando la UdeG decidió marchar para exigir un presupuesto justo por parte del Gobierno estatal, la intención era lograr un acercamiento. “No marchamos por marchar, marchamos para que se regrese al diálogo, pero lo que nos interesa es el diálogo, es la razón (...) Yo creo en la política, creo en las instituciones, la guerra y la violencia son el fracaso de la inteligencia y de la política. Y aquí hay políticos y hay inteligencia y quiero pedirle a esta comunidad que me dé la confianza para regresar al diálogo, porque lo necesitan los jóvenes de Jalisco”.

Agregó que la ruta ahora será distinta a las marchas: “Gracias por el grito de no estoy solo, lo necesitaba. Hoy quiero que me acompañen así como me acompañaron a marchar, que me acompañen a dialogar, que me den su confianza. Y secretario (general de Gobierno), yo reconozco en ti el último puente, el único hilo que se quedó vivo, al que le pude seguir llamando todo este año y te lo reconozco y te lo agradezco y en verdad pido un aplauso para él, por mantener la política por mantener la inteligencia”.

El rector Ricardo Villanueva se dirigió al secretario de Gobierno, Enrique Ibarra. EL INFORMADOR/ A. Navarro

Avanza con más investigadores y cultura

El Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño (CUAAD) de la Universidad de Guadalajara (UdeG) ha destacado en el último año por el incremento de sus docentes en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) del Conacyt. Durante la lectura del Cuarto Informe de Actividades del Rector del CUAAD, Francisco Javier González Madariaga, se anunció que actualmente hay 59 miembros del SNI, 13 en el nivel II, 21 en el nivel I y 25 en el nivel candidato. Además, se ha participado en 30 redes de investigación, 15 internacionales, 12 nacionales y tres intercentros.

Este crecimiento del CUAAD ha sido significativo durante la administración de González Madariaga, ya que en 2019 habían 36 académicos que pertenecían al SNI, en 2020 eran 41 y en 2021 sumaron 48. También se destacó que 10 de los 14 programas de posgrado se encuentran inscritos en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad del Conacyt, lo que representa el 71.4% de la oferta del plantel.

Además, se han publicado 35 libros, 19 capítulos de autor, 24 artículos indexados, 33 capítulos de libro y 71 capítulos en revistas editadas en el CUAAD. Para las tres bibliotecas de las sedes Huentitán, Artes y Música se adquirieron, en formato impreso, mil 59 títulos; así como 112 títulos en formato electrónico para la biblioteca digital.

Durante el evento, el Rector General de la UdeG, Ricardo Villanueva Lomelí, destacó los retos que enfrenta el CUAAD, como la transición hacia el Sistema de Universidad Virtual (SUV-UDGVirtual), para que sea híbrido junto con el resto de los centros universitarios. Villanueva Lomelí enfatizó en que el SUV de la UdeG tiene una comunidad valiosa que debe ser aprovechada para más estudiantes, y que el presupuesto para la educación debe ser digno para todos los niveles de la universidad.

El CUAAD ha destacado en la vida cultural del país, y su crecimiento en investigación y calidad académica son una muestra del compromiso y dedicación de sus docentes y estudiantes. La UdeG busca impulsar su desarrollo y expansión hacia nuevas formas de enseñanza y aprendizaje, con el objetivo de brindar una educación de calidad a todos los estudiantes.



Creación

Avanza CUAAD Belenes

Está en proceso la construcción del Centro de Recursos para el Aprendizaje e Innovación en la sede Huentitán, un gran espacio pensado para creación de proyectos; pero también está próxima la consolidación del campus Belenes.

Dicho espacio estará en parte de las antiguas instalaciones de la Preparatoria 10, donde se construye el edificio de Teatro y Danza.



