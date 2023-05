Caleb Gutiérrez lleva toda su vida soñando con convertirse en médico. Sus padres, tíos e incluso abuelos son médicos y especialistas dedicados a las ciencias de la salud, por lo que asegura que su infancia la vivió entre clínicas, batas y el amor por ayudar al otro.

Este sábado, Caleb se levantó temprano por la mañana, más emocionado que nervioso, pues afirmó que durante los últimos años de su vida se ha dedicado a la medicina, aunque no esté ejerciendo formalmente ni estudiando siquiera la licenciatura.

"Yo crecí rodeado de médicos y me encanta, veo todo lo que hacen, lo que me cuentan y yo mismo soy voluntario en clínicas, en la Cruz Verde, porque a mí me gusta, me apasiona, no quisiera hacer otra cosa".

Así como Caleb, miles de estudiantes de nivel medio superior se dieron cita en las instalaciones del Centro Universitario de Ciencias de la Salud (CUCS) de la Universidad de Guadalajara (UdeG) para presentar el examen de ingreso a licenciaturas para el ciclo escolar 2023-B.

A pesar de las condiciones climáticas, alumnos y padres de familia llegaron desde las 07:00 horas para ingresar sin mayores contratiempos a realizar la prueba de ingreso.

Fernanda Guzmán, una aspirante a la Licenciatura en Odontología, se dijo preparada, pero "sumamente nerviosa de presentar el examen", afirmó que durmió tres horas y antes de llegar a la sede universitaria tuvo que vomitar.

"Yo me metí a un curso y si llevó estudiando por lo menos tres meses, pero siempre pasa que te gana el nervio y pues ya, espero que sea lo que Dios quiera y sí quede, es algo que me gusta mucho".

Para este examen de ingreso a licenciatura fueron 55 mil 838 aspirantes registrados para presentar su examen en 18 sedes universitarias, incluyendo Tlaquepaque y Chapala.

OF